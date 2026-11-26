現年43歲的李彩華（Rain）近年主攻內地市場，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，吸金力驚人，有傳她現時持有12個物業，身家早已超過2億，是圈中名副其實的隱形小富婆！一向不吝嗇大曬Fit爆身材的李彩華，近日趁工作空檔飛往泰國曼谷度假，並在社交平台連環曬出多張火辣街拍及打卡照！

生日快樂！（IG@rainli1111）

生日快樂！（IG@rainli1111）

隱形小富婆！（IG@rainli1111）

Keep得極好！（IG截圖）

李彩華Y2K雙孖辮造型超吸睛 俯身澎湃上圍呼之欲出極震撼

相中所見，李彩華紮起一頭金啡色長孖辮，戴上型格黑超，身穿鮮黃色配紅白波點內襯的針織比堅尼，下身搭配黑色蕾絲邊牛仔熱褲，大騷零贅肉纖腰及馬甲線，造型充滿Y2K少女感。當中一張坐住低頭玩手機的照片中，李彩華微微向前俯身，澎湃上圍呼之欲出，畫面極吸睛！李彩華亦現身曼谷潮流熱點Thonglor（通羅）街頭留影，大騷白滑逆天長腿！

大騷零贅肉纖腰及馬甲線！（IG截圖）

澎湃上圍呼之欲出！（IG截圖）

大騷白滑長腿！（IG截圖）

打卡照。（IG截圖）

曾代父還債傳坐擁12個物業 棄奢華名牌着Crocs拖鞋反差感十足

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，當年因父親生意失敗欠下債務，她要「代父還債」，曾被上門追數，一度上繳所有收入，承受還債的巨大壓力，她又自爆曾被前老闆提出「陪客旅行」，因拒絕「潛規則」而遭雪藏，其後在老闆娘幫助下，賠了200多萬解約金「贖身」。對於有傳持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，李彩華就坦言從未計算過，並指買樓是為了「老咗嘅時候，唔使再辛苦地工作」，而生財有道的她經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，更不乏超難買的限量版，但今次她就一改以往奢華行頭，穿上一對綠色厚底Crocs拖鞋，以舒適貼地的打扮遊走曼谷街頭！

43歲生日。（IG@rainli1111）

性感！（IG@rainli1111）

李彩華有不少Hermès手袋。（IG@rainli1111）

勁！（IG@rainli1111）

Hermès Constance Mini採用珍稀的原色蜥蜴皮。（IG@rainli1111）