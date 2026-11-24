MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日（23日）於銅鑼灣出席新專輯《Halo》簽名會，雖然現場簽名的只有300個名額，仍吸引大批「Hellosss」（粉絲暱稱）到場，以行動來支持他入行以來首個專輯簽名會，現場歡呼聲不絕。

陳卓賢於銅鑼灣出席新專輯《Halo》簽名會。(資料圖片)

恭喜AK奪金馬獎 預告明年多拍劇集電影

談到隊友江𤒹生（AK）憑電影《我們不是什麼》榮獲第63屆金馬獎最佳男配角，Ian表示值得恭喜，亦為香港演員及電影工作者獲肯定感到高興：「絕對值得恭喜，同埋值得高興嘅一件事。」他笑言，兩位金馬影后鍾雪瑩及袁澧林都曾參演其MV，令他倍感光榮，另外，今年專注音樂的他，則希望明年多參與劇集或電影的拍攝。

AK在後台接受傳媒祝賀的情況。（官方圖片）

Ian表示AK奪男配值得恭喜。(資料圖片)

回應冇出IG祝賀 笑言一齊排舞當慶祝

隊友Lokman及Edan赴台撐兄弟，忙於準備簽名會的Ian事前並不知情。而對於網民關注他未有在IG發文祝賀AK，Ian認為：「少咗我一個story，係咪會抹煞咗佢嘅付出同努力，同埋大家對佢嘅肯定呢？」他希望大家聚焦表演者的付出，給予應有掌聲。他透露隊友都有送上祝福，更笑言一起排舞就是慶祝，並強調MIRROR的演藝路仍長，大家尚有不少目標：「我哋仲有好多嘢要努力做俾大家睇。」