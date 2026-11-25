「阿叻」陳百祥近日言論極度惹火，連番公開寸爆TVB已淪為「細公司」，更直指電視台的慈善籌款騷「請唔起大卡士」。不過，無綫似乎懶理阿叻唱衰，更以實際行動狠狠反擊！將於12月5日（星期六）晚上8時假將軍澳電視城舉行的年度大型籌款晚會《歡樂滿東華2026》，日前（23日）舉行記者會公布強勁陣容，據悉已落實由樂壇重量級歌手張敬軒打頭陣擔任開場嘉賓，擺明車馬似要「剝阿叻排牙」！

「阿姐」汪明荃親自坐鎮主持啟動儀式。（資料圖片）

「阿姐」汪明荃親自坐鎮主持啟動儀式。（資料圖片）

由李思捷、麥長青、唐文龍及黃智賢組成的「Hey Brother」，亦會與應屆港姐冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔及季軍李澤欣帶來跳唱表演及獻唱新歌。（資料圖片）

張敬軒打頭陣破傳聞 曾志偉楊盼盼煮雲吞

面對外界質疑大台難再請動大牌歌星，今年《歡樂滿東華2026》的演出陣容絕不失禮。除了重磅邀得張敬軒擔任開場嘉賓打頭陣外，記者會亦獲「阿姐」汪明荃親自坐鎮主持啟動儀式。

大會同時公布多項焦點籌款環節，包括總經理曾志偉將聯同楊盼盼即場大顯身手煮雲吞；劉穎鏇則會夥拍張馳豪等人挑戰三分球罰球項目。此外，由李思捷、麥長青、唐文龍及黃智賢組成的「Hey Brother」，亦會與應屆港姐冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔及季軍李澤欣帶來跳唱表演及獻唱新歌。

《歡樂滿東華2026》落實由張敬軒打頭陣擔任開場嘉賓。（資料圖片/葉志明攝）

《歡樂滿東華2026》落實由張敬軒打頭陣擔任開場嘉賓。（資料圖片）

林欣彤狀態回穩 孖知心友許廷鏗演出

除了張敬軒坐鎮，今次晚會的另一大驚喜，莫過於林欣彤（Mag）將現身演出。Mag曾受抑鬱症等情緒病困擾約十年並需長期服藥，雖然於2023年初曾宣布戒藥及擺脫情緒病，但至2025年9月再因情緒激動送院，令人擔心。幸好她近年狀態已逐步回穩，今次更會與知心好友許廷鏗一同現身《東華》演出，相信定必令不少樂迷感到欣慰。

林欣彤復出慈善騷。（ig@maglam_）

許廷鏗都會現身。（資料圖片）

Mag同許廷鏗、欣宜、JW都好老友。（Facebook圖片）

重溫阿叻連環寸爆TVB 汪阿姐霸氣反擊

其實今次TVB晒冷騷肌，難免令人聯想到阿叻早前的連番寸爆言論。74歲的阿叻自離開TVB後百無禁忌，本月7日出席《保良局周年慈善晚會》時，當晚邀請了劉浩龍、菊梓喬、谷婭溦、林芊瑩等獻唱。而即使高層樂易玲在場亦毫不避忌，直指電視台難請大牌歌手：「你試下叫而家嘅電視台請呢班人？睇下請唔請到？係難㗎！籌款難㗎，我聽講⋯⋯保良舊年開始唔用TVB㖭，直程自己開演唱會，我諗下年都會係咁囉，因為你請唔到歌星嘛，你請唔到大牌！」

其後阿叻出席「EYT友好會聯歡晚宴」時再火力全開，寸爆TVB市值僅剩「9億」已淪為「細公司」，更豪言連他自己都請不起。對於阿叻的冷言冷語，汪明荃早前已冷靜反擊，強調TVB在香港本土依然具代表性：「全個中國嚟講，我哋都係其中一間公司啦，而家好多內地咁大嘅媒體啦，但係喺我哋香港本土，佢就係大公司㗎啦。作為香港人，我覺得呢個係代表我哋本土嘅電視公司。」 如今《東華》成功請來張敬軒打頭陣，未知阿叻看後又有何感想？

陳百祥碌人情卡搞慈善晚宴。（資料圖片/葉志明攝）

當晚菊梓喬做表演嘉賓。（資料圖片/葉志明攝）