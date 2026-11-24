TVB節目《東張西望》今日（24日）報道了一宗假演唱會門票求職騙案，事主婷婷因母親患癌急需金錢，誤墮假飛集團陷阱充當兼職交收員，最終淪為替死鬼，被判囚18個月。

事主婷婷因母親患癌急需金錢，誤墮假飛集團陷阱充當兼職交收員。(節目截圖)

婷婷最終淪為替死鬼，被判囚18個月。(節目截圖)

社交平台搵兼職 日薪1,200元交收門票

婷婷在節目中透露，當時為籌措母親的生活費及醫療費，在社交平台尋找兼職：「其實7月嗰陣時呢，我得知我媽咪有Cancer啦，咁跟住之後就可能需要好多生活費或者係醫療費啦，諗住想搵多啲嚟彌補返。」對方其後稱有份日薪約1,200元的工作，只需在紅磡或火車站附近交收門票，心急搵錢的她不虞有詐，於2024年7月23日正式開工。

婷婷在社交平台尋找兼職。(節目截圖)

婷婷找到日薪1,200元交收門票。(節目截圖)

上司全程遙控收錢 事敗即消失無蹤

開工當日，上司教她用防偽電筒向客人展示水印，每次交收均在遠處以電話指示，並發送收款QR Code讓客人掃碼，令自己置身事外。豈料在最後一次交收時，買家發現門票有異，警員隨即到場了解，而上司早已消失無蹤。

婷婷上司全程遙控收錢。(節目截圖)

婷婷上司全程遙控收錢。(節目截圖)

被捕喊冤無效 控六罪入獄寄語大眾小心

婷婷憶述當時曾向警員喊冤：「阿Sir，我真係咩都唔知道，我只係過嚟返part-time嘅。」惟警員回應指「好多人都話自己係返工嘅」，最終以涉嫌使用及管有虛假文書將她拘捕。婷婷被控欺詐及企圖欺詐等六罪，今年10月被判入獄18個月。經歷慘痛教訓後，她寄語大眾求職要小心：「呢件事嘅代價對我嚟講好重，我好希望唔會再有人受害。」

婷婷被捕喊冤無效。(節目截圖)