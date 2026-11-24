阿Sa蔡卓妍昨日（11月22日）迎來44歲生日，經理人霍汶希（Mani）於社交平台分享多張慶生合照，Sa爸及阿Sa老公林俊賢（Elvis）亦在場慶祝。Mani發文稱「三喜臨門」，一度惹起網民對阿Sa「造人成功」的揣測，看來大家都十分關心阿Sa肚皮！生日會上眾人為阿Sa送上蛋糕，日前蛋糕店店主發文爆原來蛋糕是由Elvis特意訂製給阿Sa，更指定要寫上這句說話，冧到爆！

阿Sa老公Elvis意外搶fo。（IG@manifokfok）

阿Sa老公訂製蛋糕示愛

日前為阿Sa製作蛋糕的店主在Instagram上載影片，分享蛋糕製作過程，由公仔到餅底都是店主悉心準備，最後更擺上燈飾，「閃令令」着燈，充滿心思。蛋糕店店主發文透露，原來是Elvis特意為阿Sa訂製生日蛋糕，Elvis更指定要寫上「Happy Birthday My Love」，難掩對阿Sa的愛意！

蔡卓妍生日與經理人Mani、Sa爸及老公一同留家簡單慶生。（IG@manifokfok）

蛋糕店店主發文：「林生 @elvischunyinlam 訂俾林太 @choisaaaa 阿Sa的生日蛋糕 諗起佢哋兩公婆就諗起充滿愛、心形蛋糕，再加上林生想係蛋糕上面寫：Happy Birthday My Love，嘩（帶返副太陽眼鏡先）」阿Sa亦留言感謝店主：「Thank you again❤️❤️」Elvis亦豎起手指公激讚好味：「好靚呀個蛋糕整得，又好食👍🏻👍🏻」。

蛋糕店店主分享製作阿Sa蛋糕的過程。（IG@pandora_cake_shop）

蛋糕店店主分享製作阿Sa蛋糕的過程。（IG@pandora_cake_shop）

用足心機。（IG@pandora_cake_shop）

還可以着燈。（IG@pandora_cake_shop）

好用心機！（IG@pandora_cake_shop）

Elvis用蛋糕向阿Sa示愛。（IG@pandora_cake_shop）