「金馬影后」袁澧林日前在金馬獎上「封后」，她在慶功宴接受訪問時眼眶泛紅，皆因憶起首位經理人Mee Yian（陳美欣）。她在台上時想到十二月將至，正是對方生忌與死忌的月份，令不少埋藏心底的話湧上心頭。袁澧林感激對方在她尚未展現才能時，已篤定相信她的潛力，並一直疼愛她。更讓她銘記於心的，是陳美欣得知她希望拍電影後，願意為她的前途放手，成全她轉投更貼近電影發展的經理人公司。這份無私的支持與信任，至今仍令袁澧林深深感動。

袁澧林在《第四幕》的表現，被評為層次豐富、每一個細微的情緒轉折都能給出驚喜，最終在第二輪封后。（《第四幕》劇照）

袁澧林在台上多謝已故經理人時，已經數度哽咽。（金馬直播截圖）

返港謝票再落淚 深夜發長文糾正台媒寫錯名

昨日（24日）袁澧林回到香港並出席「《第四幕》金馬影后謝票場」時，再次因為Mee Yian而落淚，深夜，她在社交平台發長文懷念Mee Yian。她從頭介紹大家認識前經理人Mee Yian，亦急忙糾正台灣的媒體都把Mee Yian的名字寫錯：「我人生第一位經紀人。她不是男性，也不是『米耶』。我本來對你們搞錯她的性別、又不來fact check她的真名感到生氣可是想了一想又覺得，在天堂的Mee Yian並不會介意。」

袁澧林分享了不少自己與Mee Yian的合照。(ig@angela.yuen)

這位就是袁澧林的首位經理人。(ig@angela.yuen)

感恩二十歲遇上伯樂 翻出大量珍貴合照

袁澧林更表示：「能夠在矇朧又混亂的二十歲遇上你，是我人生最大的福份。」她在文中細說了很多二人之間的小故事，一些她們之間的經歷，的確讓人動容：「你素來不愛拍照，但沒想到我居然可以翻出這麼多合照。」

袁澧林二十歲時遇上Mee Yian。(ig@angela.yuen)

袁澧林翻出大量與Mee Yian的珍貴合照。(ig@angela.yuen)

罕談最痛失去經歷 早年受訪曾因對方淚崩

袁澧林之前鮮有提及前經理人Mee Yian，而對上一次，她因為Mee Yian而哭則是去年於台灣宣傳電影《山忌黃衣小飛俠》接受台媒訪問，當她被問到生命中有沒有最難過及痛不欲生及的失去經驗時，她想了想竟回答：「我第一個想到的是我之前的經理人，然後她是在前幾年離開了世界。」說到Mee Yian，袁澧林眼框就開始泛紅：「就她真的很愛我這樣子。」而她去年入圍金馬影后時，Mee Yian已經離世，所以令她有這樣的感觸。

早年受訪曾因對方淚崩。(截圖)

袁澧林長文如下：

謝謝 Mee Yian，我人生第一位經紀人。她不是男性，也不是「米耶」，台灣的媒體都寫錯了。我本來對你們搞錯她的性別、又不來fact check她的真名感到生氣，可是想了一想又覺得，在天堂的Mee Yian並不會介意。那個畫面應該會長這樣：我氣結，深鎖眉頭投訴著，而她會理解我、卻會大器地笑笑，摸摸我的手，跟我說沒關係。



能夠在矇朧又混亂的二十歲遇上你，是我人生最大的福份。你活出了天使的樣子，和那些令人匪而所思、聖經中形容的聖人的模樣。電影導演和編劇都不會敢寫你這樣的角色，因為你的好在俗世標準來說太假了。你展示了如何做到無條件、甚至是不合邏輯的愛。我的記憶中有兩件匪夷所思的事：一，一家信貸背景的公司推出信用卡，用當時對我來說最豐厚的條件來洽談合作，我想拒絕，只給了一個淺薄的理由：因為那時家中狀況，心裡不太舒服。你尊重我的想法，之後沒有再追問我。這樣的任性的決定於你也有壓力的，但你因出於愛護又會幫我擋住。二，到了有一天，我始終想追逐演員夢想，想簽電影經紀人拍電影，你說你未必能成全我的願望，就問我想去哪裡。我找到了當時的Ronnie（後來有了今天的Angel），你聽我說「他應該很好」就放行了，你成全了我不續約，讓我簽到今天的公司。我遇到了現在的經紀人們，而這些年來，我沒有做過一件我不想做的事，又沒有一件我想做、卻被公司擋住而不能做的事，包括近乎無酬而我執意想拍的小短片、小案子。



我一直深深認為善良是有成本、是帶有犧牲的。我說的不止是那些平常出入對保安有禮貌、幫啊婆執橙的事，而是當事情與自身的利益深深相關時，一個人能否放下自己的利益和自尊心，以尊重和成全別人為大原則。



我想告訴你，I’m in really good hands now. 我遇到了 Angel Yuen，她也是一個不可小看的瘋女子。金馬典禮結束她對我說：「多謝你在心中留了一個位置給我，而且唔細。我一直並不覺得會收到任何公開的感謝，因為所有動作都是由衷的。」啊——我才發現你們的質地是一樣的，都是無條件付出的人。Angel Yuen和Angela Yuen，哪有那麼巧？我在她身上不斷的看到你的影子，應該是你口中常提的「上帝的溫柔安排」吧。新加入的同事 Fiesta，居然是我陳融和浸大的師妹，謝謝你派出這些天使圍繞著我。



這些年我終於慢慢長成自己喜歡、驕傲、強大的模樣，也終於能讓你驕傲了。而當年模糊的演員夢想，也成真了。



你素來不愛拍照，但沒想到我居然可以翻出這麼多合照。



I love you, and I miss you very very much. ❤️



袁澧林深夜發長文悼已故經理人。(ig@angela.yuen)