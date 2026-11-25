日本知名前女優濱崎真緒又有事情發生了！今次她是在飛機上遇到麻煩事，昨日（24日）她在社交平台發文表示自己正回香港：「今早乘搭UO625回香港，剛發現我不見了整個首飾盒及手表，當時手背包放在行李架上，請問我現在需要怎樣？」原來她是在回程的飛機上遇到「機艙老鼠」，她的財物被偷去。

濱崎真緒坐香港快運遇「機艙老鼠」，財物被偷去。(threads截圖)

日本知名前女優濱崎真緒又有事情發生了！(截圖)

網民熱心教路報警 提醒貴重財物必須跟身

馬上有不少熱心的網民教濱崎真緒怎樣做，叫她自去報案，同時亦向她表示自己要小心：「去警署報警攞咗報案紙先，如果你有機票等證明，警察會查，亦都方便你claim保險。有啲坐飛機乜嘢行李都冇拎，詐詐帝帝話唔知自己坐邊，嗰啲多數係機艙老鼠，都係嗰句啦，貴重嘢要跟身，背包可以放喺椅下甚至自己拎住。」、「如果未落機要即同倉務員講，如果落咗機就無喇。」

濱崎真緒遇到「機艙老鼠」。（YouTube@HOY媒體網絡）

都有不少熱心網民教濱崎真緒應該怎樣做。(threads截圖)

已報案自知難尋回 建議航空公司加裝CCTV

所以濱崎真緒馬上就去報案，雖然她亦心知能夠找回財物的機會渺茫：「已報案。也明白很難可以找回，損失不是重要，原來每天都發生這麼多飛機上盜竊事件，其實所有航空公司是不是應該在航班上加上CCTV呢？」不過，她亦在社交平台分享自己的意見，希望航輕公司可以見到。

濱崎真緒已報案自知難尋回。（節目截圖）

濱崎真緒已報警。(threads截圖)