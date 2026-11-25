由陳詠燊、張珮華監製，李國威執導，龍文康編劇，集結陳湛文（Peter）、何啟華（Dee）、李佳芯（Ali）及劉漪琳（Eliz）主演的黑色喜劇舞台劇《見面即地獄》，將於2026年12月11日至12月26日，假香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院公演。日前舉行傳媒排練探班，更宣布加開12月26日8pm「終極尾場」，並於今日（11月25日）於Cityline公開發售。今日，劇組更公開兩段綵排影片，包括陳湛文跪地抱緊李佳芯求清白，以及Dee哥與劉漪琳情趣酒店肉搏。

黑色喜劇舞台劇《見面即地獄》，日前舉行傳媒排練探班，更宣布加開12月26日8pm「終極尾場」。（《見面即地獄》綵排相片）

陳湛文、李佳芯選演的「命案羅生門」， 劇情講述 Winnie（李佳芯 飾）剛踏入房間，驚見一具女屍，而房內竟只有身穿女裝的「白先生」（陳湛文 飾）一人。（《見面即地獄》綵排相片）

Winnie懷疑白與第四者尋歡期間意外導致女方窒息身亡，二人隨即爆發激烈爭論。白更當場跪地發誓「真係唔係我殺」，甚至跪抱Winnie力證清白（《見面即地獄》綵排相片）

在傳媒排練探班，一眾主創與四位主演齊齊現身，現場更首度公開兩段高張力劇情選段，包括情趣酒店「偷名」埋伏線，以及命案現場跪抱求饒。其中陳湛文、李佳芯選演的「命案羅生門」， 劇情講述 Winnie（李佳芯 飾）剛踏入房間，驚見一具女屍，而房內竟只有身穿女裝的「白先生」（陳湛文 飾）一人。看着白身上的迷你裙，Winnie懷疑白與第四者尋歡期間意外導致女方窒息身亡，二人隨即爆發激烈爭論。面對指控，白情緒激動，更當場跪地發誓「真係唔係我殺」，甚至跪抱Winnie力證清白，二人張力十足的對手戲令現場氣氛瞬間升溫！

阿明（何啟華 飾）與情情（ 劉漪琳 飾）身處情趣酒店之內，二人對白大膽直接、肢體動作極為親密。（《見面即地獄》綵排相片）

二人調情期間，阿明在對話中竟然向情情謊稱自己名叫「白志成」，公然冒用好兄弟（陳湛文飾）的名字！（《見面即地獄》綵排相片）

至於另一段，就有何啟華、劉漪琳「情趣酒店大膽互動」。 時間線推回兇案發生前，阿明（何啟華 飾）與情情（ 劉漪琳 飾）身處情趣酒店之內，二人對白大膽直接、肢體動作極為親密，對白包括「你未夠咩？」「仲想要呀？」，阿明更兩度「走光」，相當吸睛！二人調情期間，阿明在對話中竟然向情情謊稱自己名叫「白志成」，公然冒用好兄弟（陳湛文飾）的名字！到底這次「偷名」如何引發後續的一連串失控事故？留待觀眾入場揭曉。