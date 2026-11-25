現年41歲的陳偉霆在2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得「金咪大獎」（冠軍）、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」，成為三料冠軍。加入英皇娛樂後獲得公司力捧作多棲發展，惟一直浮浮沉沉，發展未如理想；至2013年，陳偉霆決心轉戰內地發展，隨即爆紅，撈得風山水起，與在香港時期相比，人氣可謂幾何式飆升，吸金力強勁之餘又擁有大批粉絲，成為內地頂流男神之一。

陳偉霆在內地人氣相當高。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆（William）與內地超模何穗，去年10月無預警下宣佈榮升父母。（微博圖片）

陳偉霆（William）去年10月在毫無預警下宣布早已秘婚並誕下寶貝兒子「小太陽」。（微博圖片）

陳偉霆大膽造型扭腰曬肌

陳偉霆日前（21日）適逢41歲正日生日，在澳門新濠影滙綜藝館舉行《Crazy Party 瘋狂派對演唱會》，全場門票火速售罄之餘，連環以多個破格戰衣登場並大派超大尺度寵粉福利。陳偉霆分別穿上粉紅色中空盔甲及一襲彩虹漸變亮片背帶褲登場，大膽的大露背剪裁盡晒結實手臂與精壯背肌線條，跳舞時更瘋狂扭動腰部，其後更特意走近台邊與觀眾近距離互動，大方讓前排粉絲伸手撫摸其結實胸肌，隨即引起網民熱議。

陳偉霆穿上粉紅色中空盔甲。（小紅書）

中空設計大曬腹肌。（小紅書）

陳偉霆穿上一襲彩虹漸變亮片背帶褲登場。（小紅書）

陳偉霆大膽的大露背剪裁盡晒結實手臂與精壯背肌線條。（小紅書）

陳偉霆跳舞時更瘋狂扭動腰部。（小紅書）

其後陳偉霆更特意走近台邊與觀眾近距離互動，大方讓前排粉絲伸手撫摸其結實胸肌。（小紅書）

陳偉霆被網民質疑造型抄襲Harry Styles？

陳偉霆的造型在網絡引起兩極評價，雖然有部分網民大讚陳偉霆的爆肌身材吸引且沒有油膩感，但依然有大批網民認為他未能駕馭到姣味十足的彩虹亮片背帶褲，更質疑造型抄襲Harry Styles過往在2022年演唱會上的造型，包括剪裁相似的亮片背帶褲及粉紅造型：「錢佢就一定唔爭，佢上左大陸之後已經搵左好多錢，佢大把錢。係佢想抄Harry Style,但又無人地個隻feel😂😂」、「佢顏值其實撐到件衫，只係想知邊個咁大整蠱，好大仇口」、「認真佢係著靚左件衫 但本身件衫就kam」、「擺明抄」、「人地係西裝馬甲cutting 的士陳係圍裙cutting」、「其實佢跳舞都幾好 硬係搞到咁」、「街市豬肉檔老細」。另外，亦有網民認為陳偉霆背帶褲的顏色與廣州塔有9成相似，並認為陳偉霆的造型其實是想向廣州塔致敬。

有網民認為陳偉霆背帶褲的顏色與廣州塔有9成相似，並認為陳偉霆的造型其實是想向廣州塔致敬。（小紅書）

陳偉霆被網民質疑造型抄襲Harry Styles。（Getty Images）

Harry Styles在2022年舉行演唱會時，同樣穿過亮片背帶褲。（Getty Images）

Harry Styles都穿過粉紅造型。（小紅書）

Harry Styles向來穿搭大膽，過去曾多次以背帶褲造型亮相不同公開活動及演唱會。（Getty Images）

網民質疑陳偉霆的背帶褲造型抄襲Harry Styles。（Threads）