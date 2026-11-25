連詩雅（Shiga）今日（24/11）現身出席珠寶品牌新店開幕活動，以一身時尚造型亮相，狀態大勇。她接受《香港01》訪問時，大談近期工作接踵而來，年底檔期排得密密麻麻，更坦言因工作繁忙減少了陪伴兩歲半愛女陳星頤（Camila）的時間，聽到女兒一句童言童語後令她深感內疚。

連詩雅今日出席品牌新店開張。（葉志明 攝）

工作排滿檔過夜留澳門 愛女投訴「I'm not happy」令連詩雅心痛

臨近年尾，連詩雅與老公陳家樂雙雙忙於工作，感恩工作機會不斷的同時，留在家中陪伴女兒的時間亦相對減少。連詩雅透露，上週末兩公婆一同前往澳門工作並需要留宿過夜，豈料回家後即被兩歲半的愛女「投訴」。她笑言女兒雖然年紀小小，但說話已經非常清晰，當時更用英文表達不滿：「返到去佢就會話：『Oh, I'm not happy, 爸爸 and 媽媽 ！」

連詩雅爆與老公陳家樂忙於工作，遭愛女投訴。（IG@carlosbb）

被問到聽到女兒這番話是否感到心痛及內疚時，連詩雅直認不諱：「梗係有啦，但係工作冇辦法囉，唯有盡量喺唔工作嘅日子我都會去湊佢囉，陣間我做完呢個工作之後都會去湊佢上啲課外活動。」她又感嘆女兒自從上學後成長得非常快，有時忙起來感覺像一星期沒見，女兒便突然學會了很多新事物，令她倍感珍惜與愛女相處的每一刻。

連詩雅對未能多時間陪伴女兒感到內疚。（葉志明 攝）

爆愛女與林奕匡兒子同校拍MV中途趕接放學

雖然工作忙碌，但連詩雅依然堅持親力親為照顧女兒的校園生活。她表示女兒早上通常會與鄰居小朋友一同乘搭校車上學，而她則盡量每天親自接放學，甚至連前兩日拍攝新歌MV期間，亦趁空檔趕往學校接女兒後再折返片場繼續拍攝。

談到接放學的趣事，連詩雅更意外自爆與林奕匡成為「家長校友好」。她透露女兒就讀的班級，隔壁班正是林奕匡的兒子，因此接放學時經常會碰到林峯兩公婆，大家都會互相打招呼聊天。