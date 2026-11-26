視帝黃宗澤（Bosco）一向是圈中公認的型男，無論出席公開活動抑或私下穿搭都極具時尚觸覺。然而，對演戲充滿熱誠的他，亦絕不介意為藝術犧牲，放下靚仔包袱。近日有網民在社交平台分享於肇慶偶遇黃宗澤的相片，曝光了其新戲造型。從「路人視角」生圖所見，黃宗澤今次的新戲造型相當接地氣，其中一張相更與當年爆紅的網絡紅人「犀利哥」有幾分相似！

黃宗澤憑著《新聞女王2》中「Kingston」一角，於今年初無綫頒獎禮上大熱奪得「最佳男主角」，成雙料視帝。(葉志明 攝)

黃宗澤是不少女士心目中的男神。（IG@boscomine）

黃宗澤（Bosco）一向是圈中著名的型男，無論出席公開活動抑或私下穿搭都極具時尚觸覺。（葉志明 攝）

黃宗澤為拍戲犧牲 棄型男包袱顯「污糟」

從網民上載的拍攝現場相片可見，劇組在充滿古舊氣息的青磚大屋及大榕樹下取景，地上亦擺放了竹籮及木棍等道具，推斷該部應該是一套時代劇。向來靚仔有型的黃宗澤，今次為了配合角色需要可謂毫不錫身。他戲中穿上深灰色粗布短袖外衣，內搭略顯殘舊及帶有污漬的白色上衣，頸上掛著一條白毛巾，下身則配搭一條深灰色短褲。整身裝束充滿「農民」味道，面上亦化了帶點風塵僕僕的妝容，就連雙腿亦沾滿污泥，整個感覺相當污糟邋遢，與平日光鮮亮麗的「Chok爆」形象大相逕庭。不少網民看到生圖後都大感驚訝，甚至表示：「他何事落到這收場？」、「吃得苦中苦，方為黃宗澤」。

黃宗澤近日在肇慶拍劇被捕獲。（小紅書截圖）

從這張相可見黃宗澤零偶包，雙腿沾滿污泥。有網民還覺得一身造型一點似「犀利哥」。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

犀利哥成名照。（網上圖片）

披羽絨似足「犀利哥」 親民向探班粉絲揮手

另一張相片則捕捉到黃宗澤在拍攝空檔期間，正步行前往休息車。當時現場聚集了不少工作人員及圍觀市民。由於天氣轉凍，黃宗澤在單薄的民初戲服外，隨意披上一件黑色長身羽絨外套保暖，身上還斜揹著一個布袋。這身「古今多層次混搭」造型，再配上他一身「污糟感」與不羈的氣質，意外與當年紅遍網絡的「犀利哥」如出一轍，令人哭笑不得。雖然拍攝工作緊湊，天氣又寒冷，但貴為視帝的黃宗澤依然保持專業態度，且私下毫無明星架子。在返回休息車途中，見到有專程到場探班的粉絲，表現得相當友善。為了讓粉絲看清楚自己，他更特意避開身旁工作人員為他撐起的「遮陣」，主動向遠處的粉絲揮手打招呼，盡顯親民本色，難怪多年來一直深得觀眾與粉絲喜愛。

網民紛紛猜測黃宗澤飾演什麼角色，有人估是農民。（小紅書圖片）

呢個Look好特別。（小紅書圖片）