C君（鄭詩君）2019年與拍拖4年多、有「港台之花」之稱的DJ黃天頤拉埋天窗。好兄弟陸永曾踢爆原來C君年少時已暗戀天頤，守候足足20年才娶得美人歸，C君笑言是「明戀，單戀佢10幾年」，又透露黃子華提醒找到一個相處到的人，「就應該要諗『佢唔會為你帶來幾多唔開心』」，令他生起結婚念頭。C君本月踏入44歲生日，他與蘇民峰慶祝完生日，再與黃天頤慶祝生日，十分幸福！

C君。（截圖）

C君44歲生日同黃天頤食鐵板燒慶祝

黃天頤日前在Instagram上載多張照片。黃天頤與C君前往食鐵板燒，黃天頤為C君準備了一塊小小生日蛋糕，寫上「HAPPY BIRTHDAY」。黃天頤從後環抱C君，又靠在他肩膊上影相，兩公婆相當恩愛！黃天頤透露C君打機過生日：「完美壽辰：瞓到4點 痾到5點 食劉德華鐵板燒 打GTA 我負責嘅係唔打擾佢 生快」。

C君圈中人緣好。（C君IG圖片）

C君太太黃天頤本來只任職DJ的天頤，慢慢發展成多方位才女。（IG/@ckwancheng）

曾傳前女友悔婚 一招冧掂「港台之花」

C君童年時過得悲慘，四、五歲時，媽媽沒有理會C君病情，其後因為有外遇而離婚。C君則由嫲嫲一手一腳照顧，他更曾坦言不記得生母的樣子，母子再無聯絡。爸爸便在幾年後認識繼母，由於他長期在大陸工作，沒有照顧他，其後更患胃癌過身，幸好即使爸爸去世後，繼母仍對C君好好，保持良好關係，猶如好朋友一樣。C君患有先天地中海貧血，長大識到女朋友Gloria，拍拖6年最後以分手收場。當時傳出C君花十幾萬買求婚戒指、訂酒席，但最後Gloria因為C君有地中海貧血，擔心病患會遺傳到下一代，因而決定悔婚。C君澄清，Gloria在拍拖前便已經知悉他的病，從沒有嫌棄過這個病；分手原因不是因為地中海貧血﹐而是因為二人相處問題，又謂自己和Gloria未夠成熟，而且當時訂酒席和找場地都未開始，所以其實只是外界把自己的病和分手合併來說。

分手後，C君認識了有「港台之花」之稱的主持黃天頤，兩人拍拖、同居四年，終在2019年於中環四季酒店舉行婚禮。C君表示結婚念頭是源於偶像黃子華，因為黃子華曾和他說如果找到一個相處得好好的伴侶便應該要想「佢唔會為你帶來幾多唔開心」，因而令C君認為要和黃天頤結婚。黃天頤曾激讚C君很會搞浪漫，最記得C君曾寫情書日記，再拿去釘裝，送給她做生日禮物，加上C君出席朋友聚會時也會帶著她，希望她可以融入自己的朋友圈子。

C君與黃天頤感情穩定。（IG@tinyeewong）

C君與黃天頤好恩愛！（IG@tinyeewong）

食鐵板燒。（IG@tinyeewong）

騷腳。（IG@tinyeewong）