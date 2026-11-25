前TVB當家花旦郭可盈與林文龍於1995年因拍攝劇集《萬里長情》而結緣，拍拖9年後於2004年結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。即將迎來57歲生日的郭可盈，日前獲前TVB金牌監製梅小青及劉家豪夫婦等提前慶生，梅小青在社交平台大曬多張慶生照，並大爆老公劉家豪正是郭可盈與林文龍的「媒人」！

兩公婆好恩愛。（IG@khy_official）

一家三口溫馨合照。（IG@khy_official）

同框似姊妹。（IG@khy_official）

郭可盈獲梅小青劉家豪提前慶生 大壽桃賀壽排場十足

相中所見，一眾好友聚首一堂舉杯暢飲，枱上擺放着一個特大「壽」字壽桃包拼盤，旁邊還有發光「Happy Birthday」字牌及拔絲甜品塔，儀式感十足。壽星女郭可盈一頭啡色長曲髮披肩，氣質優雅，皮膚白滑緊緻，狀態極佳。而身旁的林文龍則一身休閒型格打扮，兩公婆與梅小青及劉家豪夫婦相擁合照，畫面相當溫馨！

好熱鬧！（IG@muisc927）

好熱鬧！（IG@muisc927）

梅小青大爆老公劉家豪是媒人。（IG@muisc927）

合作無間。（IG@muisc927）

合作無間。（IG@muisc927）

梅小青爆老公劉家豪是媒人撮合良緣 合作多部經典劇集情誼深厚

梅小青感性重提與郭可盈及林文龍多年來的合作淵源，更大爆老公劉家豪是兩人的媒人：「緣份的天空💞每次與可盈和文龍合作都非常愉快🥰家豪哥還是他倆的媒人呢🥰開心同賀可盈生日快樂🎂所有親切感返曬嚟💖#青出於藍 #心花放 #人海綠皮書 #錦繡良緣 #法證先鋒」。其實郭可盈與林文龍當年拍攝《萬里長情》時，正是由劉家豪擔任監製，兩人因而戲假情真，其後郭可盈與林文龍亦分別主演過梅小青監製的《青出於藍》、《心花放》、《錦繡良緣》及《法證先鋒》等多部TVB經典劇集，雙方合作無間，結下超過三十年的深厚情誼！

郭可盈與林文龍於1995年因拍攝劇集《萬里長情》而結緣。（IG@khy_official）

恩愛如昔。（IG@khy_official）