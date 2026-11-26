現年56歲的「大美人」李嘉欣（Michele）於2008年與富商許晉亨結婚，兩人育有一子許建彤（Jayden），一家三口生活美滿幸福。雖然有了兒子，但李嘉欣與許晉亨依然十分重視夫妻情趣，不時安排「二人世界」拍拖，至今恩愛如初。今年適逢兩人結婚18周年，夫妻倆日前便低調飛往上海慶祝，相當浪漫。期間，李嘉欣更在當地被網民「野生捕獲」，其凍齡美貌與超強氣質隨即成為網民熱話！

1988年，李嘉欣獲得香港小姐競選冠軍，正式進入演藝圈。（TVB）

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，兩人一直恩愛如初。（IG＠michele_monique_reis）

李嘉欣與許晉亨依然十分重視夫妻情趣，不時安排「二人世界」拍拖。（IG＠michele_monique_reis）

李嘉欣本月23日於個人社交平台分享夫妻甜蜜合照大曬恩愛。（IG@michele_monique_reis）

結婚18周年赴上海浪漫慶祝 狀態大勇貴氣逼人

李嘉欣向來保養得宜，加上擁有幸福美滿的家庭生活，正所謂「人都自然靚啲」，每次現身都令人驚艷。近日有年輕女博主在社交平台分享於上海偶遇李嘉欣的經歷，並上載兩人的合照。相中所見，李嘉欣打扮極具品味，身穿一件駝色名牌大衣，內搭帶有經典花紋的服飾，並配戴一條米白色圍巾，手挽一個白色miu miu手袋，整體造型既優雅又高貴。在鏡頭前，李嘉欣臉部皮膚依然緊緻白皙，五官立體分明，即使站在年輕貌美的女博主身旁，無論是顏值抑或氣場都完全把對方壓下去，還散發出一股濃厚的名媛貴氣。

李嘉欣在上海被網民野生捕獲，貴氣滿瀉。（小紅書圖片）

耐心等粉絲翻手袋搵相機 零架子獲讚「又靚又溫柔」

除了外貌驚為天人，李嘉欣私底下的親民作風亦令博主印象深刻。博主在帖文中興奮寫道：「下樓偶遇李嘉欣！港星法拉利還是法拉利 誰懂出門偶遇李嘉欣了～～看到大美人對視了好幾下才敢確定，勇敢上前問可以合影嗎？姐姐溫柔說好呀。我說我有帶小相機比手機拍的好看，姐姐就耐心等我在我的小包裏掏相機。好漂亮好溫柔，就是本人比照片更好看很多很多」。面對突如其來的合照請求，貴為豪門闊太的李嘉欣不但沒有半點明星架子，更耐心等待粉絲翻找相機，舉動相當貼心。

李嘉欣獲讚漂亮又溫柔。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民激讚「骨相太絕」 平反過往負面傳聞

這張合照曝光後，隨即引來大批網民激讚李嘉欣的美貌與氣質，紛紛留言表示：「李嘉欣貴氣逼人，太美麗！」、「太貴氣了李嘉欣 ，從年輕到老 、天生的氣質」、「她骨相太絕了 又瘦又高」、「她五十多了骨相還這麼抗打」。同時，亦有不少網民藉機為李嘉欣的性格「平反」，直言外界對她有不少誤解：「好多 偶遇李嘉欣真人 的都說她人很好很隨和」、「很多自媒體喜歡妖魔化她，但偶遇過的都說她人非常nice！上次有個香港的服務員姐姐也說，李嘉欣每次到店裏吃飯都非常有禮貌，對服務人員也是很友好！」隨和個性獲得網民認證。

李嘉欣奪得香港小姐冠軍後，獲無數城中才子與富商追求。（IG@michele_monique_reis）