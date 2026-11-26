現年82歲麥嘉曾憑經典電影《最佳拍檔》系列中的「光頭佬」深得民心，紅遍兩岸三地，榮升影壇泰斗。早年他與吳耀漢、黎應就創辦先鋒電影公司，又與洪金寶另組嘉寶電影公司，及後自組奮鬥電影公司，再後來與黃百鳴、石天創辦新藝城電影公司，產出《追女仔》、《最佳拍檔》系列等賣座又賣埠的經典電影。麥嘉早前驚現大灣區，操流利台山話被讚毫無架子。近日內地藝人「盧俊宇哥哥」分享拜見「恩師」麥嘉，曝光麥嘉近況。

麥嘉曾憑經典喜劇《最佳拍檔》系列中「光頭佬」一角紅遍兩岸三地。（影片截圖）

麥嘉82歲近況曝光

日前「盧俊宇哥哥」在社交平台上載影片。片段中，麥嘉獲邀食飯，席間麥嘉侃侃而談，中氣十足，年過80精神狀態極佳。他分享人生最大財富是「心情好，第二身體健康！」麥嘉認為「煩惱即菩提」，他笑言：「想唔要煩惱好簡單，攞膠袋笠住個頭，缺氧5分鐘，腦部細胞死咗，你就變咗白痴，淨係識笑，你從此就冇煩惱。」

早前麥嘉低調回到祖籍江門跨界挑戰粵劇《鳳閣恩仇2.0》。（小紅書＠江門美食首推官）

麥嘉與洪金寶並封金像獎影帝 早年電影生意失利損手險破產

麥嘉曾留學外國主修電子工程，入行前是工程師，麥嘉因熱愛電影而入行。他於80年代與好友石天及黃百鳴創立「新藝城」影業公司，後來先後加入徐克、泰迪羅賓、曾志偉和施南生，七人被封為「新藝城七怪」。他有份演的《最佳拍檔》曾是香港最高票房電影，1983年他與洪金寶同時獲頒香港電影金像獎最佳男主角。麥嘉早年電影生意失利，投資地產行業亦損手險破產，最終靠朋友及家人打救，自此都小心投資。

麥嘉去年上黃百鳴YouTube頻道《百鳴歌》暢談組成新藝城公司的點滴及趣事。麥嘉憶述，當年因為工程師最易搵工，所以就揀選了工程科目修讀。他在唐人街睇過李小龍電影後，就自覺「我都識拍啦」，他認為：「我呢一生一定要做啲嘢係特別啲嘅，跟住我就去讀電影啦！」可惜「時不與他」，1970年他回港，之後李小龍去世，電影業亦一落千丈，他亦在港定居。後來，他又輾轉間做了占士邦007的電影副導演。

麥嘉曾憑經典電影《最佳拍檔》系列中的「光頭佬」深得民心。（電影截圖）

曾整蠱醉酒影帝：佢以為自己紅咗

之後他開始拍攝低成本的功夫片，認識「任勞任怨」的黃百鳴及石天後，成立了奮鬥影業公司：「後來組咗新藝城，就要招兵買馬，第一個最熟嘅老友叫吳宇森，但係佢冇加入我哋七人小組。」黃百鳴補充：「因為佢簽咗畀嘉禾，冇辦法。佢就推薦咗個人畀我哋。」麥嘉：「徐克，吓話？」

談到「奮鬥房」中發生的趣事。麥嘉表示，「奮鬥房」通常在晚飯11，12點過後開始，直至翌日的7、8點，他說：「仲係要晚晚不停，結果有條友仔，嗰晚夜夜笙歌，醉醺醺咁走嚟度劇本，唔夠幾分鐘就聽到鼻鼾聲，結果我哋就整蠱佢，喺佢臉上面扱印，畫個紅唇。咁佢都唔醒，最後尾拍醒佢。『我哋度完劇本啦。』『嘩，好呀，收工啦！』你知美孚行出去好多人，個個都望住佢個樣笑。」麥嘉笑着說：「佢以為自己紅咗，哈哈。」黃百鳴接着透露：「嗰個人就係曾志偉。」

麥嘉分享人生領悟。（抖音@盧俊宇哥哥）

麥嘉中氣十足！（抖音@盧俊宇哥哥）

年過80都精神爽利。（抖音@盧俊宇哥哥）

麥嘉回港與友人聚會。（抖音@盧俊宇哥哥）