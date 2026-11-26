堪輿學家七師傅（七仙羽）除了現身各大節目，也會幫人睇風水搵錢，早前她因幫張致恒（Steven）資助6位數掀起熱議。近日七仙羽在Instagram分享一段影片，見到一家人在門口掛雜物罕有動怒：「好嬲呀！」指出三大問題，並揭一驚人後果！

七師傅。（官方提供圖片）

七師傅上節目《九運會客室》。（節目截圖）

七師傅驚揭門口掛雜物三大問題

七師傅日前在Instagram分享一段影片，她身處一戶人家門前，激罕動怒斥：「門口唔可以掛咁多嘢！」並立即要求將掛在門口的膠袋紙袋以及雨傘都拿走，「即刻扔咗佢，好嬲呀！」七師傅連連詢問身邊人大門為何不能掛雜物，並嚴肅解釋：「大門代表一個人把口，把口入咩嘢、好嘅嘢，就吸收啲好嘅嘢。一入已經咁多嘢，你覺得會唔會吸啲好嘅嘢？」並指會阻住財神入屋。

七師傅見客人家中大門掛雜物激罕動怒。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅指出另一問題，指門口掛了「龍馬精神」揮春，但今年屬馬是犯太歲，「2026年馬犯太歲，唔可黐馬啲嘢。」七師傅教路，新年後便要拆掉揮春，「揮春唔可以一黐黐成年，人哋淨係黐新年。」七師傅又斥：「仲黐咗咁多出入平安，你覺得會唔會平安呀？」並指如該位置不佳，更易招病。

七師傅指大門上跌灰也是另一問題，她說：「甩皮甩骨，一定要剷咗佢、油好佢。」七師傅提醒：「大門好緊要，入唔入到財、人緣好唔好，靠晒你個門。」並指：「大門乾淨企理，唔好搞咁多嘢。」

七師傅稱今年屬馬犯太歲，不能掛「龍馬精神」揮春在門口。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅又指出大門跌灰的問題。（IG@master_qi_xian_yu_）

七師傅提醒大門不能亂掛雜物。（IG@master_qi_xian_yu_）