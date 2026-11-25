韓團i-dle的台灣成員葉舒華日前擔任《第63屆金馬獎頒獎典禮》頒獎嘉賓，事後在社交平台發布多張合照，當中不乏香港得獎者，包括出爐影后袁澧林，以及最佳男配角江𤒹生AK。AK在台上的感言提到：「12年前我去了韓國當訓練生，雖然最後未有出道，離夢想只有一步之遙，後來在香港當演唱會舞蹈員，我從舞台最後方一步一步終於走到上來，謝謝金馬獎。」而同樣由練習生慢慢蛻變成女團成員的舒華，對此感受甚深，發文時配上標註：「從練習生到現在終於苦盡甘來！恭喜江𤒹生AK得到最佳男配角🎊」

韓團i-dle的台灣成員葉舒華，日前與林柏宏擔任《第63屆金馬獎頒獎典禮》頒獎嘉賓。（IG@ yeh.shaa_）

舒華出場令全場掌聲雷動。（直播截圖）

最佳男配角江𤒹生AK台上的得獎感言提到：「12年前我去了韓國當訓練生，雖然最後未有出道，離夢想只有一步之遙，後來在香港當演唱會舞蹈員，我從舞台最後方一步一步終於走到上來，謝謝金馬獎。」（大會照片）

AK心情興奮指「需要冷靜一下」 盼能與舒華合作

網民都形容這張相是「打破次元壁」的合照，而AK都不止一次回應，他先說：「我需要冷靜一下...」、「我也覺得很奇妙🥺」亦在IG限時動態轉發舒華的合照，留言：「從練習生到現在🥺 我相信你也懂的 謝謝你🙏🏼很高興在金馬與你相遇 希望有機會可以一起合作 不管是演戲還是唱歌跳舞🕺🏼✌🏻」

同樣由練習生慢慢蛻變成女團成員的舒華，對此感受甚深，她在AK合照下標註：「從練習生到現在終於苦盡甘來！恭喜江𤒹生AK得到最佳男配角🎊」（IG@ yeh.shaa_）

AK不止一次回應，他先說：「我需要冷靜一下...」、「我也覺得很奇妙🥺」（IG@goldenhorsefilmfestival）

AK轉發帖文，表示希望有機會跟舒華合作。（IG@_kisang_）

舒華再晒與舒淇及袁澧林合照

舒華亦分享了跟最佳新導演舒淇與影后袁澧林的合照，分別留言：「✨最佳新導演✨恭喜舒淇前輩💕💕舒華🫶🏻舒淇」以及「與金馬影后袁澧林Angela貼貼💕」互動溫馨。Angela隨後於IG Story 轉發並搞笑寫道：「是舒華～別羨慕～」網民就留言笑指「根本不知道羨慕誰好」。

舒華亦分享了跟最佳新導演舒淇的合照，寫下：「舒華🫶🏻舒淇」（IG@ yeh.shaa_）