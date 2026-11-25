舒華@i-dle貼金馬後台照 恭賀江𤒹生AK：從練習生到現在苦盡甘來
撰文：金秀玲
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韓團i-dle的台灣成員葉舒華日前擔任《第63屆金馬獎頒獎典禮》頒獎嘉賓，事後在社交平台發布多張合照，當中不乏香港得獎者，包括出爐影后袁澧林，以及最佳男配角江𤒹生AK。AK在台上的感言提到：「12年前我去了韓國當訓練生，雖然最後未有出道，離夢想只有一步之遙，後來在香港當演唱會舞蹈員，我從舞台最後方一步一步終於走到上來，謝謝金馬獎。」而同樣由練習生慢慢蛻變成女團成員的舒華，對此感受甚深，發文時配上標註：「從練習生到現在終於苦盡甘來！恭喜江𤒹生AK得到最佳男配角🎊」
AK心情興奮指「需要冷靜一下」 盼能與舒華合作
網民都形容這張相是「打破次元壁」的合照，而AK都不止一次回應，他先說：「我需要冷靜一下...」、「我也覺得很奇妙🥺」亦在IG限時動態轉發舒華的合照，留言：「從練習生到現在🥺 我相信你也懂的 謝謝你🙏🏼很高興在金馬與你相遇 希望有機會可以一起合作 不管是演戲還是唱歌跳舞🕺🏼✌🏻」
舒華再晒與舒淇及袁澧林合照
舒華亦分享了跟最佳新導演舒淇與影后袁澧林的合照，分別留言：「✨最佳新導演✨恭喜舒淇前輩💕💕舒華🫶🏻舒淇」以及「與金馬影后袁澧林Angela貼貼💕」互動溫馨。Angela隨後於IG Story 轉發並搞笑寫道：「是舒華～別羨慕～」網民就留言笑指「根本不知道羨慕誰好」。