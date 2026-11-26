現年52歲的「頂流男神」吳彥祖，當年憑《美少年之戀》俊朗外型一炮而紅，其後更憑《新警察故事》奠定演技派地位。自2010年與名模Lisa S.結婚，誕下寶貝女兒吳斐然（Raven）後，曾一度移居美國並轉戰荷里活發展，參演多部國際影視作品。近年他強勢回歸亞洲影壇，除活躍於內地市場，更久違返港拍攝港產大片《寒戰1994》、《寒戰1995》及《九龍城寨之終章》。

吳彥祖近年做演員又做老闆。（《寒戰1994》劇照）

吳彥祖拍攝《九龍城寨之終章》。（陳順禎 攝）

吳彥祖邀路人一齊食飯

近日吳彥祖被捕獲在成都的一間著名麵店吃螺螄粉，原來吳彥祖在成都拍攝街頭挑戰影片時，隨機邀請女途人共進午餐，並在對方提議下走進當地小店大啖螺螄粉。相關片段曝光後迅速在網上瘋傳，引起大批網民熱議。由於吳彥祖自小在美國長大、向來予人西化且洋派的印象，不少網民都對他竟然願意嘗試甚至愛上氣味濃烈的平民美食感到十分驚訝。片中他起初雖擔心螺螄粉會有臭味，但試食後隨即被其風味深深吸引，大讚好味之餘，更在玩「包剪揼」輸掉後挑戰加「魔鬼辣」，結果辣得滿頭大汗。如此貼地又反差的表現，讓網民紛紛笑言男神徹底被螺螄粉「圈粉」，更有人打趣稱「四捨五入我也算跟吳彥祖同款了」。

近日吳彥祖被捕獲在成都的一間著名麵店吃螺螄粉。（小紅書）

原來吳彥祖在成都拍攝街頭挑戰影片時，隨機邀請女途人共進午餐，並在對方提議下走進當地小店大啖螺螄粉。（小紅書）

吳彥祖髮量激增獲網民大讚顏值大回春。（小紅書）

吳彥祖髮量激增顏值大回春

此外，有不少網民及粉絲看到片段後，發現吳彥祖的髮量比幾個月前激增了不少，加上身形Fit爆及皮膚緊緻，都大讚男神大回春：「怎麼又回春了？」、「果然法拉利老了還是法拉利」、「頭髮突然這麼多」、「老了還是那麼帥」、「阿祖骨相真的好完美」。