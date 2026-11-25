楊梓菁今日（25/11）現身支持好友陳樂榣的珠寶品牌新店開幕活動。升格為人母後專注照顧愛子的她，接受《香港01》訪問時大方分享單親育兒的點滴，並罕有披露最新感情狀況及擇偶條件的轉變，談及剛宣布懷孕的好友王丹妮，楊梓菁更難掩興奮，大讚對方與羅孝勇基因優秀。

楊梓菁今日現身支持好友陳樂榣的珠寶品牌新店開幕活動。（葉志明攝）

單身湊仔生活充實 鬆口認想再生多個伴

楊梓菁與陳樂榣相識多年，她透露自對方購入第一條項鍊創業起便陪伴左右，當年自己經營時裝、對方專注首飾，如今見證好友生意越做越大，深感驕傲。同為人母的兩人私下經常交流育兒心得，楊梓菁笑言自己猶如多了一位「育兒軍師」：「梗係要啦，佢每一間分店我都會嚟支持嘅，佢個首飾做得超好，所以我都覺得好犀利呀！我成日同佢交流，因為始終佢有三個啦，譬如學校呀、小朋友咁樣應該點呀、買啲咩，全部都係佢教我，佢同我真係好似姊妹咁樣，有時候佢會話『嘩妹唔得啦我，我要休息一吓呀』，我哋耐唔耐就會約出嚟high tea呻吓偈咁樣囉。」

談到獨力撫養愛子的近況，楊梓菁形容生活相當充實，且早已做好心理準備：「太充實喇！而家OK嘅其實，因為自己嗰陣時佗住阿B嘅時候，已經知自己會單身去湊小朋友啦，所以已經做好心理準備囉，加上有媽咪、屋企人好支持我，其實唔係太大問題，同埋阿B都幾好湊嘅。」被問到會否考慮為兒子添個弟妹作伴，她坦承有此想法：「其實反而想生多個小朋友畀阿B呀，但就睇緣分囉。」

楊梓菁恭喜王丹妮懷孕有喜。（葉志明攝）

感情保持開放態度 新對象必先過「愛子關」

至於外界最關心的感情生活，楊梓菁坦言對愛情依然充滿憧憬，並未抗拒展開新戀情，只是現階段生活重心全放在兒子學業及個人店舖生意上：「我自己對愛情各樣都仲有憧憬嘅，所以都冇乜特別話唔拍拖，順其自然囉。暫時應該冇追求者啦，因為最近都好忙，譬如阿B返學、同埋舖頭，但自己都open嘅，有時間我都想去拍吓拖呀。」

經歷人生階段轉變後，楊梓菁直言擇偶條件與以往大不相同，現在挑選伴侶不再只是兩個人的事，對方能否疼愛兒子成為首要考量：「我覺得要求有唔同咗嘅，但高唔高我唔知呀，你會諗多咗一樣嘢就係，嗰個男士一定要錫阿仔囉，呢樣嘢變咗好緊要。以前可能拍拖都係兩個人嘅事呀嘛，而家多咗個小朋友嘅時候就會覺得，錫個小朋友都好緊要。」

楊梓菁坦言對愛情依然充滿憧憬。（葉志明攝）

停藥後眼腫明顯消退 獲好友狂送保健品調理

早前曾因免疫系統問題導致眼部出現腫脹的楊梓菁，今日精神飽滿示人。她透露健康狀況已大有改善，目前已停藥一段時間，但仍會定期覆診跟進：「其實最近身體狀況都幾好嘅，都停咗藥好一段時間啦，眼睛好似再好啲呀比之前，之前都仲係有少少腫啦，最近再好返好多，嚟緊都會keep住去覆診咁樣囉。」

由於當初「坐月」調理未算理想，楊梓菁現時特別注重食療與保健，更笑言身邊好友非常緊張她的身體狀況，令她倍感溫暖：「我自己因為坐月坐得唔好，真係補得唔係咁好嘅，而家都會食返多啲補充品囉。我啲朋友都好驚我身體唔好，個個每次嚟親搵我都買補充品畀我，所以我好幸福呀，而家好多補充品食！不過我唔想去到咁誇張啦，所以我都揀住嚟食，同埋分開食囉，唔一次過食大量，我驚自己嚇親自己。都有五六種嘅，重點食一啲真係覺得啱自己嘅。」

羅孝勇與王丹妮將積極展開造人計劃。（IG@sheldon_lo）

恭喜王丹妮懷孕有喜

提到好友王丹妮今日宣布再度懷孕的喜訊，楊梓菁立即送上誠摯祝福。她表示早於模特兒時期已認識王丹妮，過去亦曾與羅孝勇（Sheldon）合作拍攝MV，見證兩人由相戀到組織家庭、如今迎來愛情結晶，令她十分感動：「王丹妮識，做model嘅時候已經識囉！會恭喜佢，因為Sheldon我都識吖嘛，之前有同Sheldon拍過MV嘅。當初識王丹妮係單親媽媽啦，我都覺得『嘩好犀利呀呢個女仔』，結果到知道佢同阿Sheldon一齊啦，好sweet！所以如果佢哋有小朋友我好開心呀，我替佢開心呀！應該生多啲小朋友，優秀嘅種！」

楊梓菁最後亦感性表示，自從成為母親後，深深體會到新生命的珍貴：「我做咗媽咪之後，覺得有小朋友係一個好大嘅福氣同埋禮物嚟嘅。」