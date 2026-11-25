前《愛·回家之開心速遞》演員蘇韻姿今日（25/11）現身黃大仙商場，出席香港吸煙與健康委員會舉辦的無煙推廣活動。她在接受《香港01》訪問時，大談對二、三手煙的敏感反應及擇偶底線，更開腔回應昔日《愛·回家》戰友林凱恩宣布離巢一事。

蘇韻姿今日現身黃大仙商場，出席香港吸煙與健康委員會舉辦的無煙推廣活動。（葉志明攝）

鼻敏感嚴重拒試食煙 勸友人戒煙講求策略

蘇韻姿在訪問中表示，自己從未嘗試過吸煙，全因本身患有嚴重鼻敏感，平日無論在大學時期抑或出社會工作後，只要無意中吸入二手煙，甚至聞到衣物殘留的「三手煙」氣味便會感到不適。她直言：「接觸過二手嘅香煙問題，但我自己就真係未試過食煙嘅，因為我本身鼻敏感都好嚴重，所以聞到煙我都可能會有少少鼻敏感嘅反應，所以就冇興趣試。」 談及三手煙，她亦補充道：「因為可能係佢累積落嚟呢，噏住噏住咁樣，都其實真係有啲臭。」

蘇韻姿鼻敏感嚴重拒試食煙。（葉志明攝）

至於會否勸喻身邊吸煙的朋友戒煙，蘇韻姿笑言會視乎對方態度「因材施教」，不會一味強硬說教：「有啲人你要用硬碰硬咁樣，一嚟就『唔好再食啦！』，有啲人呢可能你係話『哎呀，你不如試下每日食少一支先啦』，即係你可能要用一啲軟啲嘅方法，如果有啲朋友，我覺得佢都接受我呢啲意見，咁我都會勸吓嘅。」

蘇韻姿現身黃大仙商場。（葉志明攝）

擇偶條件「99%唔食煙」 重提與煙民拍拖經歷

被問及擇偶條件會否要求伴侶不吸煙，蘇韻姿毫不猶豫表示「99%一定要冇」，並坦言：「最好就冇啦，係呀，咁你成身臭崩崩咁樣，我又有鼻敏感，又會有反應，咁就唔好囉。」 她更自爆過去曾與吸煙人士拍拖，雖然當時男方已相當遷就，但最終仍因生活習慣難以磨合而分開：「佢就好麻煩囉，佢成日額外要換一套衫，跟住先去出邊食完煙，跟住佢就可能返嚟跟住再刷牙洗面沖涼，搞掂晒啲味道，但我後尾都覺得唔係好適合囉，始終我自己真係鼻敏感會有發作㗎嘛。」

蘇韻姿擇偶條件「99%唔食煙」。（葉志明攝）

祝福林凱恩離巢發展 歡迎各大電視台邀約

談到昔日《愛·回家》好拍檔林凱恩近日宣布離巢TVB，蘇韻姿表示已有留意相關消息，並為對方送上誠摯祝福：「我哋大家都會祝福大家嘅，因為每個人都有佢哋自己嘅一條路啦，有自己想做嘅事情啦，咁所以就祝福佢希望佢所有嘢越嚟越好囉。」 對於外界揣測林凱恩離巢是否與工作量減少有關，她則低調回應：「呢個我就唔太清楚囉，可能佢嘅離開嘅原因就要問返佢真人會真實啲，我自己唔肯定囉。每個人都有自己嘅方向或者計劃，所以就尊重佢同埋支持佢囉。」