呂爵安（Edan）早前應黃淑蔓邀請，參與JFFT歌謠祭的歌曲《旋轉木馬》MV拍攝，與床哥及米爺同框，更call-in JFFT，堪稱「大和解」。回顧當初兩個單位之所以有芥蒂，是因為兩年前的《叱咤》，床哥指Edan粉絲「爵屎」忙於為其「我最喜愛男歌手」獎項拉票期間，Edan卻去台灣拍拖，呼籲脫粉的爵屎轉投周殷廷及JFYT，而姜濤就為隊友抱不平留下「冇品」二字。如今事過境遷，Edan與JFFT成功破冰，並無償參與MV拍攝，床哥日前在直播透露今年已投Edan一票，作為答謝對方伸出友誼之手的回禮，他指：「就我個人而言，我會投畀兒登老師，當然你哋要點樣去選擇、你哋點樣去揀，都係你哋個人選擇嚟。」雖然床哥已講得非常保守，強調是個人選擇，不過仍被部份人放大和曲解他「係咁叫人投兒登」及「分化鏡粉」，質疑他想頂死過去兩年的得主姜濤，因而引起罵戰。

呂爵安（Edan）早前應黃淑蔓邀請，參與JFFT歌謠祭的歌曲《旋轉木馬》MV拍攝，與床哥及米爺同框，更call-in JFFT，堪稱「大和解」。（《旋轉木馬》MV）

回顧當初兩個單位之所以有芥蒂，是因為兩年前的《叱咤》，床哥指Edan粉絲「爵屎」忙於為其「我最喜愛男歌手」獎項拉票期間，Edan卻去台灣拍拖，呼籲脫粉的爵屎轉投周殷廷及JFYT。（JFFT）

床哥力撐Edan 因感激免費客串MV伸友誼之手：唔回禮唔公道

近年叱咤「我最喜愛獎項」，基本上都被MIRROR成員大包圍，當中「我最喜愛的歌曲」已連續6年由姜濤獲得，為了支持偶像，鏡粉用盡方法都要取得叱咤入場券及投票權，甚至會做叱咤贊助商，甚至有傳聞會買多張電話卡開多個賬戶「種票」。而今年「我最喜愛的男歌手」，一樣是張敬軒大戰四鏡仔姜濤、呂爵安、盧瀚霆、陳卓賢的局面，日前床哥就在JFFT直播中表態：「我唔知你哋點投，但係兩年前，我哋JFYT第一次入圍嘅情況下，製造咗一啲小風波，正正就係因為我哋喺街度拉票嘅時候，見到兒登嘅fans，同佢講話……因為佢嗰期有啲戀愛情況出現，就話如果你脫咗粉嘅話，就不如過嚟投JFYT啦，引起咗軒然大波。兩年後，Edan免費參與我哋Ichiban Girls嘅《旋轉木馬》MV拍攝，既然佢都伸出咗友誼之手，當然佢都預期會出現好多唔同嘅聲音，反對佢做呢件事，但佢都選擇過嚟幫手，客串《旋轉木馬》白馬王子呢個角色。佢（Edan）都咁友善嘅情況下，好老實講啦，如果呢個位唔回禮，唔撐返佢呢，咁我哋就唔公道㗎喇。所以就我個人而言啦，我會投畀兒登老師，當然你哋要點樣去選擇、你哋點樣去揀，都係你哋個人選擇嚟嘅，純粹係我自己咁樣選擇，當然都要佢要有本事入到嚟五強，我先投到畀佢啦。」床哥更貼出自己的投票紀錄，表示：「我已投票給男歌手呂爵安，冇得鬥氣。」

床哥透露自己今年票投Edan，指感謝對方明知與JFFT合作會有不同聲音，但仍伸出友誼之手。（YouTube@JFFLive）

床哥更貼出自己的投票紀錄，表示：「我已投票給男歌手呂爵安，冇得鬥氣。」不過他就強調：「我個人而言啦，我會投畀兒登老師，當然你哋要點樣去選擇、你哋點樣去揀，都係你哋個人選擇嚟嘅，純粹係我自己咁樣選擇。」（YouTube@JFFLive）

床哥說：「佢（Edan）都咁友善嘅情況下，好老實講啦，如果呢個位唔回禮，唔撐返佢呢，咁我哋就唔公道㗎喇。」（資料圖片）

床哥撐Edan被屈分化鏡粉 爵屎重貼直播言論指：唔好再屈

不過，有網民就發帖形容為「JFFT呼籲觀眾及支持者投票給歌手呂爵安」、「終於開聲，已經講到明要分化鏡粉、自傷殘殺」，由於上兩年「我最喜愛男歌手」獎得主都是姜濤，有網民就質疑這些帖文是姜糖「被害妄想症」，覺得他們怕姜濤今年冇得「冧莊」，更駁斥：「明明翼蛇（雞翼）成日唱Dummy」、「佢哋成日屈兒登岀賣隊友真係好嘔心⋯」、「床哥直播係想大和解又可以俾佢哋演繹成分化」有Edan粉絲就重貼床哥的發言，指他只是說自己個人選擇是投Edan，而大家投哪位歌手也是個人選擇，不存在「呼籲」。發文者表示：「正視聽，唔好為咗贏不斷散播「床哥係咁叫人投兒登」假消息」叫大家「唔好再屈！」不過當然都有人不同意，例如指：「作為一個有影響力嘅大台，唔表態投邊個，只呼籲大家投自己心愛，其實係最好最有責任嘅做法。 你一表態其實都係帶咗風，床哥自己心裡有數，你估佢傻㗎？」相信這些爭拗在1月1日頒獎禮前都會繼續沒完沒了。

有網民就發帖形容為「JFFT呼籲觀眾及支持者投票給歌手呂爵安」、「終於開聲，已經講到明要分化鏡粉、自傷殘殺」，（Threads）

有網民形容Edan是「出賣鏡粉而得到個獎」。（Threads）

由於上兩年「我最喜愛男歌手」獎得主都是姜濤，有網民就質疑這些帖文是姜糖「被害妄想症」，覺得他們怕姜濤今年冇得「冧莊」，因而把大和解演繹成分化。（Threads）

網民指JFFT的雞翼常常唱《Dummy》，又怎會是反姜。（Threads）

有Edan粉絲就重貼床哥的發言，指他只是說自己個人選擇是投Edan，而大家投哪位歌手也是個人選擇，不存在「呼籲」，並表示：「正視聽，唔好為咗贏不斷散播「床哥係咁叫人投兒登」假消息」叫大家「唔好再屈！」（Threads）