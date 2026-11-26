已故富商林百欣孫女、麗新集團主席林建岳與前妻謝玲玲的長女林恬兒（Emily），今年8月傳出與何柱國兒子何正德（Kent）12年婚姻觸礁，男方被爆在加拿大街頭高調攬錫新歡，而林恬兒與JW（王灝兒）舊愛葉韋彤（Tarzan）的慶生親密合照早前亦遭盜用流出，林恬兒與何正德更隔空發聲明交鋒，林恬兒表示已就私隱外洩正式報警處理。婚變風波持續發酵之際，林恬兒不但將IG帳戶名稱由原本的「emilylam.ho」改為「emilylam」，低調「除夫姓」劃清界線，日前她獲邀出席時尚雜誌《Prestige Hong Kong》舉辦的「Women of Power」頒獎禮擔任演講嘉賓時，台上金句頻出，似有所指！

林恬兒與何正德曾經恩愛。（IG@emilylam.ho）

今年8月有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密。（影片截圖）

今年9月何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光。

林恬兒10月慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

林恬兒IG改名正式「除夫姓」 仍保留昔日夫妻合照盡顯風度

林恬兒與何正德於2014年舉行世紀婚禮，婚後育有一子一女，多年來林恬兒的IG帳戶一直沿用夫姓，以「emilylam.ho」示人。隨着兩人正式辦理離婚手續及近日爆出連串風波，林恬兒近日將帳戶名稱刪去「.ho」，改回婚前姓氏「emilylam」，決心「除夫姓」展開新生活。不過翻查其IG，她仍保留過往一家四口及與何正德的夫妻合照，作風相當體面。

林恬兒將IG帳戶名稱由原本的「emilylam.ho」改為「emilylam」，低調「除夫姓」劃清界線。（IG截圖）

但仍保留過往一家四口及與何正德的夫妻合照，作風相當體面。（IG截圖）

今年元旦Party最後同框。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

IG有大量夫妻合照。（IG@emilylam.ho）

林恬兒登台演講 以自身經歷為例金句頻出：活出自己

經歷婚變及私照外洩雙重打擊後，林恬兒未有退縮，日前她盛裝出席《Prestige Hong Kong》「Women of Power」頒獎典禮，並獲邀上台以「Grace Under Pressure（壓力下的優雅／處變不驚）」為題發表演講。林恬兒事後在社交平台上載演講短片，並以英文寫道：「很榮幸昨晚在《Prestige》Women of Power頒獎典禮上分享我對『Grace Under Pressure』的看法。我們不需要為了證明自己的堅韌而忍受不尊重，也不需要任何人的許可才能繼續前行。保持成長，尋找那些以尊重激勵你、以誠實支持你的人。保護你的尊嚴，並允許自己向前邁進。」

林恬兒登台演講。（影片截圖）

感激家人支持。（影片截圖）

獲邀上台以「Grace Under Pressure（壓力下的優雅／處變不驚）」為題發表演講。（影片截圖）

林恬兒與媽媽及細佬林孝能。（IG@emilylam.ho）

林恬兒感激媽媽謝玲玲的支持。（IG@emilylam）

林恬兒在片中感謝家人一路以來的支持，尤其是媽媽謝玲玲，她坦言人生中總會遇到考驗：「一場突如其來的挫折、背叛，或是他人令你深深受傷的言語和舉動，可能是某個人最先傷害你，會試圖把你打垮，為自己的行為辯解，有時候最痛的一刀恰恰來自你以為永遠會支持你的人，有些人甚至會散佈關於你的謊言，這種傷害會直抵你內心最脆弱的角落。有時候我們會面對那些想讓你陷入困境的人，相信我，我是從最近的經歷有感而發，這種感覺是可以理解的，人們會將自己的恐懼投射出去，而且他們想把你拉下水，但不要讓他們的不安全感，成為你生活的中心，別理會那些聲音，活出自己，專注於自己的生活。」字字珠璣！

坦言人生中總會遇到考驗。（影片截圖）

背叛。（影片截圖）

被散佈謠言。（影片截圖）

有感而發。（影片截圖）

有感而發。（影片截圖）