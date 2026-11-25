TVB節目《東張西望》今日（25日）跟進報道一宗貓咪「妮妮」懷疑被切錯膀胱慘死、背後疑涉及無牌行醫的事件。節目播出後全城嘩然，惟最新進展卻令貓主大感無奈。由於無牌行醫及虐畜均屬簡易程序罪行，法例規定設有6個月的檢控追溯期限，令警方跟進遇上困難。事主在訪問中直言既詫異又失望：「我二月份已經正式向獸醫管理局作出投訴㗎嘛，咁而家警方最新嘅答覆就係講緊，原來有個追溯期限係6個月嘅。如果真係呢件事情係耽誤咗我嘅呢，最大嘅責任就係獸醫管理局啦。」

《東張西望》跟進報道一宗貓咪懷疑被切錯膀胱慘死。(節目截圖)

前獸醫大爆Polly堅持為貓開刀 揭冒簽買「K仔」反被炒

節目組訪問了一名曾於涉事人Polly診所任職、擁有近20年執業經驗的註冊獸醫。該獸醫大爆Polly極之不專業，診所不但缺乏X光機及超聲波等基本設備，更曾發生配錯藥事件。除了診所設施嚴重不足，姑娘毫無經驗，更曾將耳仔藥膏當作眼藥膏給主人使用。而最離譜的是，Polly曾三、四次開口要求親自為動物做絕育手術，引述Polly說：「呢啲手術好簡單嘅嘛，你畀我做得㗎啦，你去睇症啦。」雖然獸醫一直拒絕，但有次Polly堅持親自為貓隻動刀，最終做得一團糟要由獸醫「執手尾」。該獸醫更指妮妮這件切除子宮的事件，應該也是Polly所為：「我覺得佢好大膽，估計有可能囉。」Polly亦被指懷疑在無醫生當值時冒簽針卡，以及冒充獸醫購買危險藥物「K仔」，該獸醫因擔心要承擔刑責而報警，結果即時被炒。

前獸醫大爆Polly堅持為貓開刀。(節目截圖)

前獸醫揭冒簽買「K仔」反被炒。(節目截圖)

拍檔Chloe全盤否認涉案 直言已反面

針對有註冊獸醫大爆診所疑冒簽購買危險藥物「K仔」，拍檔Chloe在電話錄音中強調：「啲K仔全部都係動物用嘅。」被追問是哪位註冊獸醫要求購買時，她僅稱：「佢自己有買K仔㗎，因為做絕育手術要用㗎。（佢哋係邊個？）醫生們囉。」對於文件上的簽名及蓋章，Chloe推說：「醫生有叫同事去簽嘅，有叫同事蓋章嘅。（邊位負責？）我唔清楚，因為唔係我負責呢樣嘢嘅，我長期都唔喺診所嘅。」面對連串指控，Chloe接受節目查詢時全盤否認，聲稱自己並非診所員工，亦沒有收取任何薪金，只係幫忙處理雜務，並強調：「我從來都係唔會幫手任何手術，亦都唔會入Operation（手術室）。」至於「妮妮」做絕育手術當日，她否認參與手術，亦稱沒見過Polly參與手術；被問有否聽聞Polly曾做手術時，她更直言已反面，指報道播出後把事情鬧大，聽完然後就翻臉：「因為佢拖我落水嘛。」

拍檔Chloe全盤否認涉案。(節目截圖)

再有苦主控訴遭「搭雞棚」呃120萬 錄音揭傾股份分配

不過，再有苦主挺身而出，周生則指遭Polly及Chloe「搭雞棚」，合共投資120萬元開設診所及貓Cafe。他直指所謂「醫療團隊」全屬毫無醫療經驗的親友，診所根本沒有醫生。節目更公開多段錄音，當中有人大談診所裝修後推出優惠，「裝修完之後，咁即刻就可以做住、推出啲住院優惠，預計都係一年內回本」，另一段錄音亦提及股份分配：「Polly就話10%啫，咁你嗰邊，睇你可唔可以要45%，咁我哋嗰邊要45%，咁總之就三個人分咯。at least我哋叫做公平啦，三個人。」

周生則指遭Polly及Chloe「搭雞棚」，合共投資120萬元開設診所及貓Cafe。(節目截圖)