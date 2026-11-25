踏入秋冬，一波極具創意與視覺衝擊的新作即將出爐！韓國方面，由《黑白大廚》製作團隊打造的美妝生存競技綜藝《Just Makeup 2》本月強勢登場，集結少女時代太妍、允兒、TWICE娜璉、aespa Winter及張度妍的「神級女團MC陣容」，未開播已讓全網陷入瘋狂；另一邊廂，泰國Viu Original推出的心理驚悚劇《午夜規則》以13條便利店奪命鐵律引爆規則怪談熱潮，在泰國及海外市場收視爆燈。一個以美妝與美貌點燃舞台，一個以日常恐懼直擊人心，絕對是本季不能錯過的必追之選，香港觀眾可以在Viu展開煲劇之旅。

《Just Makeup 2》60位頂尖彩妝師的殘酷生存戰

韓國美妝生存競技綜藝《Just Makeup 2》將於11月27日開播，第一季播出後大獲好評，如今第二季全面升級回歸，無論在競賽規模還是主持陣容，都堪稱歷代級！延續第一季的生存淘汰模式，第二季集結了60位來自不同背景的韓國頂尖彩妝師，在4位專業評審的嚴格審視下，透過一連串創意挑戰展現化妝技術與藝術美感，爭取晉級資格。

在競賽規模還是主持陣容，都堪稱歷代級！首先有少女時代的允兒。（Viu）

少女時代的太妍也是主持之一。（Viu）

泰妍允兒加盟 女團MC陣容曝光

今季的主持陣容更是最耀眼的光環！節目重磅邀請少女時代太妍與允兒、TWICE娜璉、aespa Winter，以及人氣喜劇演員張度妍共同擔任主持！這個橫跨不同世代的韓流女神組合，官方海報與預告一公開，立刻在社交平台上引發熱烈討論，網民紛紛直呼：「這陣容是真實存在的嗎？」、「根本就是AI生成的」、「這是女團頒獎典禮」，也有網民指出：「各自都有個性，只要默契好應該會很有趣」，對這種跨團集結的組合感到嘖嘖稱奇。

TWICE娜璉（Viu）

aespa Winter

人氣喜劇演員張度妍也是主持。（Viu）

《Just Makeup 2》的魅力，在於它把「美」這件事從單純的視覺享受，升級為一場關於創意、技術與心理素質的極限競技。60位參賽者中，曾與GD、ILLIT合作的星級化妝師、以及曾為尊尼特普和姬拉麗莉等世界級明星化妝的國際級藝術家亦預告參戰，這些華麗的參賽者背景，意味著每一場挑戰都是頂尖實力的正面交鋒；加上每集依照競賽階段安排不同MC登場，觀眾將有機會看到各種意想不到的女神組合並肩點評；結合《黑白大廚》團隊對競賽節奏與戲劇張力的精準掌控，《Just Makeup 2》無疑是今個秋冬最華麗、也最殘酷的美妝盛宴！

由《黑白大廚》製作團隊打造的美妝生存競技綜藝《Just Makeup 2》本月強勢登場。（Viu）

泰劇《午夜規則》 日薪一萬泰銖的死亡夜班

被泰媒形容為年度最具衝擊力的泰劇，Viu Original原創驚慄劇集《午夜規則》以「規則怪談」為重心，將24小時便利店這個最日常的空間，改造成考驗理智與生存本能的競技場！故事講述獨自扶養女兒的父親梅塔（Khunnote Jirapat Uttamanan飾）因經濟陷入困境，急需一筆收入照顧孩子，於是接下了陽光便利店的大夜班工作，只需上班六小時便能賺取10,000泰銖的天價日薪，條件只有一個：必須嚴格遵守店長立下的13條鐵律。另一名夜班員工迪爾則是為了尋找失蹤的哥哥而來，兩人因不同原因來到這裡，卻同樣被捲入接連發生的靈異事件，一邊遵守規則，一邊追查店內隱藏的秘密⋯⋯

Viu Original原創驚慄劇集《午夜規則》以「規則怪談」為重心，將24小時便利店這個最日常的空間，改造成考驗理智與生存本能的競技場！（Viu）

獨自扶養女兒的父親梅塔（Khunnote Jirapat Uttamanan飾）因經濟陷入困境，急需一筆收入照顧孩子，於是接下了陽光便利店的大夜班工作，只需上班六小時便能賺取10,000泰銖的天價日薪，條件只有一個：必須嚴格遵守店長立下的13條鐵律。（Viu）

迪爾則是為了尋找失蹤的哥哥而來，卻同樣被捲入接連發生的靈異事件，一邊遵守規則，一邊追查店內隱藏的秘密。（Viu）

13條生存規則：把「顧客至上」變成奪命詛咒

《午夜規則》最令人不寒而慄的設定，在於它將便利店員最習以為常的服務本能與職業禮貌，反轉成了觸發死亡的計時器。在這裡，任何一個出於好意的條件反射，都可能讓你命喪當場：當顧客呼喚你的名字時，哪怕出於禮貌，也絕不能給予任何回應；收銀台前不能出現超過三分鐘的無人空崗；最詭異的是，當你背對著用微波爐為顧客加熱食物時，在「叮」聲響起之前，絕對不能回頭；而每天凌晨三時，你還必須風雨不改地前往後巷處理垃圾。

《午夜規則》最令人不寒而慄的設定，在於它將便利店員最習以為常的服務本能與職業禮貌，反轉成了觸發死亡的計時器。在這裡，任何一個出於好意的條件反射，都可能讓你命喪當場。（Viu）

此外，店內的燈光系統更是生死攸關的絕對防線：藍光亮起時代表暫時安全，不會有「不速之客」踏入店內；當綠光閃爍，意味著有客人進店，此時你必須避開與對方的任何眼神交匯；一旦店內被紅光籠罩，便是最危險的絕境！店員必須在短短15分鐘內，將「肉」放置在店鋪正中央，確保供應不絕，隨後立刻點燃一炷香，並拼死護住香火不讓其熄滅，直到紅光退去。這些規則從不交代來龍去脈，也沒有任何商量的餘地，劇集正是利用這種「資訊不對等」的恐懼，將一個最平凡的打工場景，活生生變成了一座沒有退路的生存競技場，讓觀眾在每一集都跟著主角一起屏息以待。

店內的燈光系統更是生死攸關的絕對防線，規則從不交代來龍去脈，也沒有任何商量的餘地，劇集正是利用這種「資訊不對等」的恐懼，將一個最平凡的打工場景，活生生變成了一座沒有退路的生存競技場。（Viu）

《午夜規則》在泰國及海外市場的表現可謂勢如破竹，劇集在恐怖之外，也透過不同鬼魂與人物的遭遇，帶出債務壓力、社會階級、家庭關係及過往傷痛等現實議題，讓這部「規則怪談」在驚嚇之餘，多了一層值得細味的討論空間。