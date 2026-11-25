今日（25日）網上突然流傳一段片段，片中該名男子身穿「美國隊長」裝束在港鐵站中與其他幾名同伴進行cosplay，有網民分享了當時的片段並寫下：「呢個美國隊長咁靚仔既！」

朱柏熹（朱Mic）身穿「美國隊長」裝束在港鐵站中與其他幾名同伴進行cosplay。(threads圖片)

真身係FINALLY朱Mic 獲讚高大激似朴寶劍

原來網民分享的男子正是男團「FINALLY」的成員朱柏熹（朱Mic），除了「美國隊長」外，現場還有「雷神」、「死侍」、「末日博士」及「新黑寡婦」，而現場亦奏起了《復仇者聯盟》的主題曲，相信他們幾人為了下月即將上映的《復仇者聯盟：末日崛起》而宣傳。影片經分享分，不少網民都紛紛留言，更有網民表示他很像韓國男神朴寶劍：「有啲似呀寶劍」、「麗英扮hulk ?」、「佢係咪扮緊黑人隊長」、「有一刻以為朴寶劍」、「幾高大，香港男算高質啦」。

網民分享的男子正是男團「FINALLY」的成員朱柏熹（朱Mic）。(threads圖片)

除了「美國隊長」外，現場還有「雷神」、「死侍」、「末日博士」及「新黑寡婦」。(threads圖片)

除了「美國隊長」外，現場還有「雷神」、「死侍」、「末日博士」及「新黑寡婦」。(threads圖片)

朱mic港鐵扮「美國隊長」。(threads截圖)

網民大讚朱mic高大激似朴寶劍。(threads截圖)

朱mic引起網民熱討。(threads截圖)

網民激讚靚仔。(threads截圖)

187cm高挑身形極速走紅 影視雙線發展

朱Mic是人氣YouTube頻道「小薯茄」的成員，27歲的他2021年從香港嶺南大學工商管理學士學位畢業後便加入了「小薯茄」。憑藉187cm的高挑身形與貼地搞笑的風格迅速走紅，出道一年內便累積超過十萬粉絲，除了「小薯茄」，他近年亦積極參與大銀幕及電視劇演出，電影作品包括《死屍死時四十四》、《4拍4家族》及《望月》，並曾參演ViuTV劇集《Food Buddies》及多個綜藝節目。

朱Mic嶺南大學工商管理學士畢業。（Instagram@chumichael）

朱Mic 2021年大學畢業後加入《小薯茄》。（大會提供）

朱Mic表示支持自己有份參演的《4拍4家族》女主角謝安琪。（葉志明 攝）

精通四國語言 曾赴首爾流利英文訪問荷里活巨星

2024年7月朱Mic與童童曾於遠赴首爾，參與 Marvel 電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）的宣傳活動，當時他們更訪問了兩位荷里活巨星「死侍」賴恩·雷諾士（Ryan Reynolds）及「狼人」曉治·積曼（Hugh Jackman），與賴恩·雷諾士和曉治·積曼拍攝「雪柜冷笑話」。精通粵語、英文、普通話及日文的朱Mic，與賴恩·雷諾士和曉治·積曼用英文來溝通做訪問絕對沒問題，而且對答十分流利。

2024年7月朱Mic與童童曾於遠赴首爾，參與 Marvel 電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）的宣傳活動。(youtube截圖)

朱Mic以流利英文訪問死侍與狼人。(youtube截圖)

朱Mic與童童問死侍與狼人。(youtube截圖)