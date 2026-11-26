現年43歲的梁靖琪（Toby）於2019年與圈外男友施雋賢（Jonathan）結婚，婚後育有長子施睿文（Roman）及幼子施睿安（Rian），一家四口生活幸福。夫婦經常在社交平台分享親子日常，更為7歲的Roman開設個人社交平台帳戶。不過，近日一張兒子的浴室照片，卻令家庭分享樂變成網民熱議的話題。

梁靖琪2019年宣布再婚兼懷孕。（梁靖琪ig）

Toby與老公好恩愛。(梁靖琪ig)

公開兒子露全臀照 配疑似粗口諧音字句

照片最初由施雋賢在社交平台限時動態發布，其後獲Roman的帳戶轉載。相中Roman手持電子體溫計，站在浴室鏡前，褲子退下並露出整個臀部。施雋賢配上帶有疑似廣東話粗口諧音的英文句子：「What X he doingggg?（佢到底喺度做乜？）」並標註兒子帳戶及加入多個笑喊表情，似乎視為孩子的趣怪日常。

Roman手持電子體溫計，站在浴室鏡前，褲子退下並露出整個臀部。(網上圖片)

梁靖琪與老公施雋賢育有兩子。（ig@tobyleungchingki）

網民反應兩極 質疑未顧及孩子私隱

不過，網民對照片反應兩極。有網民認為只是小朋友天真調皮的舉動，毋須過分解讀。但亦有網民指出，Roman已經7歲，家長將這類照片公開並不恰當，質疑有否充分顧及孩子的私隱，擔心相片流出後，日後可能為他帶來尷尬或負面影響。事實上，近年家長在社交網絡過度分享子女生活的「曬娃（Sharenting）」文化已引發國際社會高度關注。根據香港個人資料私隱專員公署與多項兒童權利組織倡議，一旦未成年人的身體私密影像、沐浴甚至如廁畫面被上載至互聯網，其「數碼足跡（Digital Footprint）」往往無法徹底刪除。即使家長出於童趣記錄，但未經孩童完全同意便將裸露身軀公開，日後隨着孩子踏入校園或步入青春期，極可能招致同儕取笑、網絡霸凌甚至心理創傷。更嚴峻的是，公開影像可能被不法分子惡意存儲或利用人工智能（AI）技術移花接木，對兒童人身安全構成隱形威脅。

梁靖琪育有兩子。（ig@tobyleungchingki）

出身演藝世家轉型做KOL 再婚誕下兩子

梁靖琪一家向來深得網民喜愛，除其本身活躍於演藝圈外，其父母在香港電視廣播史上的顯赫地位亦備受矚目。爸爸是前TVB戲劇製作總監梁家樹，打造出《流金歲月》、《尋秦記》等無數經典神劇。媽媽則是無綫前藝員部經理蕭笑鳴（芭姐），是前無綫藝員部經理，在圈中人脈極廣、德高望重。她於2004年以女子組合女生宿舍出道，入行逾20年，曾參演多部劇集，近年亦演出爸爸監製的《家族榮耀》，現已轉型當親子與生活潮流 KOL，在網台訪問名人明星。感情方面，她於2011年與圈外男友黃敏豪閃婚，二人於2014年分居並協議離婚。其後她與年輕8歲的施雋賢於2019年再婚，先後誕下兩子，與任職保險高層的老公經營美滿家庭形象，夫妻倆在社交網絡上的一舉一動，自然更容易被公眾放在放大鏡下檢視。

梁靖琪的爸爸是梁家樹。（IG圖片）

施雋賢家境富裕住跑馬地 轉行做保險收入增三倍

據悉，施雋賢家境富裕，居於跑馬地豪宅，現任保險高級分區經理。他曾透露，轉投保險業一年後，收入較任職初創公司時增加三倍，並已連續6年成為百萬圓桌會議的會員。