參加《全民造星VI》奪得季軍正式入行的男新人范卓賢（Jacky Fan），出道前已被指唱功超班，而近日隨著他現身JFFT音樂擂台，成功擴大觀眾群，令更多人發現其精湛歌藝！除了演繹自己歌《千億個白晝》、《淚光萬歲》、《正當世界告別時》等，亦有合唱近日因《GTA6》而大熱的《敢愛敢做》，以及張敬軒的《酷愛》等等高難度歌曲，就連本來不認識他的網民都直言「驚艷」，甚至表示：「經過今晚之後我只能夠講，Jacky不紅，天理不容！」、「聽到呆咗」、「ching點樣可以坐係到唱都上到最高個音」Jacky Fan都有轉發自己唱《酷愛》的片段，直言：「人生唱得最好今次，俾我J返三日先🙏🏻」、「Jacky唱歌係monster level」就連偶像張敬軒都有share，並大讚：「Woahhh 有料喎！」

參加《全民造星VI》奪得季軍正式入行的男新人范卓賢（Jacky Fan），出道前已被指唱功超班。（IG@j.fcy）

近日隨著他現身JFFT音樂擂台，成功擴大觀眾群，令更多人發現其精湛歌藝，當中《酷愛》一曲極度驚艷網民，指其唱功是「怪物級」。（YouTube@JFFLive）

Jacky Fan都有轉發自己唱《酷愛》的片段，直言：「人生唱得最好今次，俾我J返三日先🙏🏻」帖文獲近萬讚好！（Threads@j.fcy）

就連偶像張敬軒都有share，並大讚：「Woahhh 有料喎！」

小二起視張敬軒為偶像 曾獲送「新人求生包」感動落淚

其實Jacky Fan一向視張敬軒為偶像，曾透露：「小學二年級開始喜歡張敬軒，那時《酷愛》得獎，第一次感受到原來有人站在台上唱歌可以如此有魅力，這首歌也令我想嘗試表演。」、「沒有你的話，我應該不會成為歌手。」而張敬軒也曾於他的影片中驚喜出現送上「新人求生包」，使Jacky目瞪口呆，更感動落淚。

Jacky Fan一向視張敬軒為偶像，指沒有他的話，自己不會成為歌手。（IG@hinscheung）

張敬軒也曾於他的影片中驚喜出現送上「新人求生包」，使Jacky目瞪口呆，更感動落淚。

花姐驚喜於JFFT直播留言 雞翼起初不敢相信：假啦

而今次Jacky Fan直播另一重點，更有「花姐感動到場」，主持雞翼說自己睇報道見到Jacky Fan與花姐傾偈會傾幾個鐘，問他會否怕花姐，Jacky Fan就指自己比賽時已對花姐說不怕對方，因為讀書環境有很多權威女性，但與他們仍相處得來。誰知講到一半，直播間一名賬戶「ahfa0908」的人留言：「我喺度」Jacky Fan問：「呢個係真㗎？」雞翼不以為然：「假啦！係咪呀？唔係啦，應該唔係。」但再講多兩句，Jacky Fan忽然說：「唔係呀，我懷疑真係呀……係呀！ 係真㗎！」表示不多透露，但肯定對方是真花姐。

今次Jacky Fan直播另一重點，更有「花姐感動到場」，突襲直播間留言：「我喺度」雞翼不以為然：「假啦！係咪呀？唔係啦，應該唔係。」但再講多兩句，Jacky Fan忽然說：「唔係呀，我懷疑真係呀……係呀！ 係真㗎！」（YouTube@JFFLive）

Edan「破冰」促成上JFFT 花姐自薦上J台「打牌」被指世紀大和解

雞翼問：「咁勁？咁開心？」Jacky Fan續說自己與花姐平時的傾偈內容，雞翼問他上J台前有否問對方，Jacky Fan就回答：「花姐係好想我上J台，好順利，同埋依度都要多謝兒登師兄，Edan，因為我之前見到米師傅（米爺），我睇牙粉（曾傲棐）個show，我話Hello你好，我係Jacky Fan，因為我本身識愛蛇（米爺女朋友），之前唱歌，佢就話『佢係MakerVille嘅artist呀』，我話『係呀，因為咁我哋唔合作得呀。』 跟住佢話『好快和解！』」而雖然Jacky Fan冇講，但不難理解之後發生的和解事件，便是Edan自從2024年《叱咤》事件後，破冰參與JFFT《旋轉木馬》MV一事。雞翼說慢慢會和解，並問：「有冇一日花姐上嚟玩下遊戲咁呢？」Jacky指要問對方，因為花姐不是藝人，但又會做藝人工作，雞翼笑指想睇花姐與米爺對罵、玩小遊戲，豈料花姐再留言：「打牌」，雞翼回應指應該會很精彩，更承諾：「安排一下！安排一下！」 網民都非常期待，並指是「真．世紀大和解」，更希望花姐帶埋Edan上去。

雞翼問：「有冇一日花姐上嚟玩下遊戲咁呢？」Jacky指要問對方，因為花姐不是藝人，但又會做藝人工作，雞翼笑指想睇花姐與米爺對罵、玩小遊戲，豈料花姐再留言：「打牌」，雞翼回應指應該會很精彩，更承諾：「安排一下！安排一下！」 （YouTube@JFFLive）