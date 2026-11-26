MIRROR成員呂爵安（Edan） 早前應黃淑蔓邀請，參與 JFFT歌謠祭歌曲《旋轉木馬》MV拍攝，與床哥及米爺同框，更call-in JFFT，堪稱「大和解」。當初兩個單位之所以有芥蒂，全因兩年前的《叱咤》，床哥指Edan粉絲「爵屎」忙於為其「我最喜愛男歌手」獎項拉票期間，Edan卻去台灣拍拖，呼籲脫粉的「爵屎」轉投周殷廷及JFYT，而姜濤就為隊友抱不平留下「冇品」二字。如今事過境遷，Edan與JFFT成功破冰，並無償參與 MV拍攝，床哥日前在直播透露今年已投Edan一票，作為答謝對方伸出友誼之手的回禮，但此舉卻被部分網民解讀為「呼籲觀眾及支持者投票給Edan 」及「分化鏡粉」，甚至質疑他想頂死過去兩年得主姜濤，因而引起罵戰。Edan今日出席一個汽車活動時，親自回應事件。

呂爵安（Edan）早前應黃淑蔓邀請，參與JFFT歌謠祭的歌曲《旋轉木馬》MV拍攝，與床哥及米爺同框，更call-in JFFT，堪稱「大和解」。（《旋轉木馬》MV）

床哥透露自己今年票投Edan，指感謝對方明知與JFFT合作會有不同聲音，但仍伸出友誼之手。（YouTube@JFFLive）

呂爵安與李佳芯、林愷鈴現身活動時，就回應近日的「叱咤」投票爭議。（葉志明攝）

感謝床哥支持 拒認投票行為分化鏡粉

對於「床哥」在網上公開力撐Edan，並呼籲粉絲投票支持他，意外引發網民熱議，甚至被質疑會造成「分化鏡粉」的局面。Edan受訪時首先感謝床哥的投票支持，並強調「投票係個人自由嚟嘅」：「每一個人都可以選擇想投畀自己邊一個喜愛嘅歌手，無論5強、10強、15強都好。」

床哥更貼出自己的投票紀錄，表示：「我已投票給男歌手呂爵安，冇得鬥氣。」不過他就強調：「我個人而言啦，我會投畀兒登老師，當然你哋要點樣去選擇、你哋點樣去揀，都係你哋個人選擇嚟嘅，純粹係我自己咁樣選擇。」（YouTube@JFFLive）

Edan受訪時首先感謝床哥的投票支持，並強調「投票係個人自由嚟嘅」：「每一個人都可以選擇想投畀自己邊一個喜愛嘅歌手，無論5強、10強、15強都好。」 （葉志明攝）

對於「分化」指控，Edan直言不認同單憑一個投票行為便會造成「分化鏡粉」：「大家都係跟隨自己嘅喜好去投選自己鍾意嘅歌手。」 談到有網民覺得床哥這樣表態不當，有「帶風向」之嫌？Edan認為每位個體都有自己的自由，無必要過猜測別人的想法，「除非佢真係咁樣講啦，但我又唔見佢咁講，所以我唔想去過分猜測任何嘢。（網民覺得他想頂死姜濤冧莊？）網民乜都講㗎啦。」Edan坦承對得獎沒有信心，自己入圍五強已經感到非常滿足及開心，獎項對MIRROR而言並非最重要的事：「雖然《叱咤》前有好多唔同嘅言論和立場，但換個角度諗，大家都係關注緊香港嘅樂壇，都係一件好事。（這些紛爭會唔會影響同姜濤嘅兄弟情？）我哋不嬲都冇乜理。」

Edan不認同單憑一個投票行為便會造成「分化鏡粉」：「大家都係跟隨自己嘅喜好去投選自己鍾意嘅歌手。」談到有網民覺得床哥這樣表態不當，有「帶風向」之嫌？Edan認為每位個體都有自己的自由，無必要過猜測別人的想法。（葉志明攝）

Edan坦承對得獎沒有信心，自己入圍五強已經感到非常滿足及開心，獎項對MIRROR而言並非最重要的事：「雖然《叱咤》前有好多唔同嘅言論和立場，但換個角度諗，大家都係關注緊香港嘅樂壇，都係一件好事。」（葉志明攝）

對於好友蔡俊彥揚言若他躋身「我最喜愛男歌手」五強便會跳《旋轉木馬》。Edan笑言：「自動波啦呢啲，唔好講完唔做囉。（要求對方穿女僕裝？）叫佢自己諗諗佢囉，佢而家都唔敢亂落承諾啦。可能佢本身都冇諗過我入五強，所以先敢講啲咁嘅嘢。（一齊扮女僕得唔得？）佢一定唔肯囉，我無所謂啊，睇下佢肯唔肯囉。」