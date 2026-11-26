呂爵安（Edan）過往與林明禎的緋聞傳得熱哄哄，後來漸趨低調，未有再多作回應。而近日林明禎因為拿著一幅寫住「MC YY」的圖畫，並嘟嘴合照，而且從其他照片，還見到另一名男士都手執另一幅寫住「MC YY」的圖畫，「MC」疑為「Minchen」縮寫，因而令人推斷「YY」是另一男士名字，並懷疑明禎有新戀情。Edan出席一個汽車活動時，親自回應事件，不過就連環落閘表示：「唔清楚。」被問到與林明禎現時關係如何，他亦僅稱：「多謝關心。」不過翻查IG，其實Edan都有讚好這個帖文。

林愷鈴、呂爵安、李佳芯出席活動。（葉志明攝）

近日林明禎因為拿著一幅寫住「MC YY」的圖畫，並嘟嘴合照，因而被指有新戀情。（IG@minchen333）

從其他照片，還見到另一名男士都手執另一幅寫住「MC YY」的圖畫。（IG@minchen333）

兩幅畫都寫住「MC YY」（IG@minchen333）

對於明禎新戀情，Edan落閘表示：「唔清楚。」被問到與林明禎現時關係如何，他亦僅稱：「多謝關心。」不過翻查IG，其實Edan都有讚好這個帖文。（葉志明攝）

現身台灣賀AK 讚好友表現感驕傲

提及隊友AK（江𤒹生）憑電影《我們不是什麼》，贏得金馬男配，他親自到當地祝賀。Edan透露剛巧因工作在身處台灣，遂決定秘密現身慶功宴，為AK送上驚喜，「見到AK攞獎好開心，覺得好Proud、好震驚。」至於可有順道恭喜前緋聞女友袁澧林奪「影后」？他表示：「都有恭喜每一位香港嘅團隊啦。（當面恭喜？）咁又無見到。（私下message對方？）係啊，恭喜每一位香港嘅團隊。」

隊友AK（江𤒹生）憑電影《我們不是什麼》贏得金馬男配，他親自到當地祝賀。Edan透露剛巧因工作在身處台灣，遂決定秘密現身慶功宴，為AK送上驚喜，「見到AK攞獎好開心，覺得好Proud、好震驚。」（IG@edanlui）

談《MIRROR今日做緊乜？》 恥笑Anson Lo罕見跌倒

提到日前《MIRROR今日做緊乜？》一集中，Anson Lo罕見跳舞失手跌倒，遭他們恥笑。Edan笑指當時半關心半恥笑：「咁多年都未見過佢（Anson Lo）跳舞跌低，呢個黃金畫面真係好難得，難得記錄到，好彩冇受傷。」

日前《MIRROR今日做緊乜？》一集中，Anson Lo罕見跳舞失手跌倒，遭隊友恥笑。（ViuTV）