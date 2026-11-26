李佳芯（Ali）今日（26日）與港版《悠長假期》拍檔Edan呂爵安及林愷鈴出席新車揭幕活動，除了大談發現自己有「偶包」，擔心花絮片「樣衰」，亦大方回應昔日緋聞對象「蟲草大王」陳恩德遭入稟申請破產一事。

（葉志明攝）

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驚睇新劇製作特輯 自嘲「有偶包」

由李佳芯主演的港版《悠長假期》將於下月15日播出，不少預告片及製作特輯近日陸續曝光。Ali受訪時坦言，看到網上的宣傳片段時感到相當緊張。她解釋，劇中角色常遇挫折，有很多狼狽情節，因此造型上也特意配合，幾乎以全淡妝示人，模樣十分頹廢。

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她笑言在拍攝時完全投入角色並不覺有異，但如今抽離後看到製作特輯，不禁擔心觀眾的反應：「我有啲擔心，因為個妝好淡啦，同埋發現有啲樣同我平時個樣有啲唔同嘅，唔知出嚟個樣有幾衰呢？」笑指劇集即將出街才發現自己有「偶包」。不過Edan隨即力撐Ali「唔會衰得去邊」，更笑指劇集氣氛輕鬆，到時陪伴觀眾歡度聖誕及倒數。

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回應「蟲草大王」破產 劃清界線：睇新聞先知

談及昔日曾傳出緋聞的「蟲草大王」陳恩德近日遭入稟申請破產，問Ali聽到時有否感到驚訝？她直言自己也是透過新聞報道才得知消息，並透露兩人自當時合作過一次慈善項目後，便再也沒有聯絡。提到當時舊公司TVB 不准男方跟她合照和接近她，兩人是否不歡而散？Ali大方表示：「我哋冇不歡而散嘅，個慈善項目完咗就完咗咁囉。之後嘅就係佢同公司嘅事，我唔知了。」

（葉志明攝）

有傳陳恩德『唔掂』的時候，仍四圍約人食飯，但次次都叫人出住錢先，最終一去無回頭，閒閒地走幾萬蚊數。問Ali有沒有遇過「被走數」？她笑言：「我真係唔知（走數呢件事）。（無一齊食過返？）有一齊出嚟傾嘢囉。（邊個埋單？）兩邊都有埋單，「我都有請過佢飲嘢嘅！因為嗰陣時合作嘛。」