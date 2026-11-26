79歲李家鼎今日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，服務了50年的他感觸良多，受訪時談及服務TVB半世紀的感想，鼎爺笑言：「公司養咗我50年啊！」他更透露自己其實已入行51年，憶述當年於75年11月5日以武術指導身份簽約，但因劇集未開拍，高層叫他「褪一褪」，結果少了半年年資。

李家鼎獲50年長期服務獎。（盧振輝 攝）

堅持企住受訪5分半鐘 雙腳頂唔順中途叫停

不過，鼎爺在頒獎禮進行前接受傳媒訪問，傳媒著他坐著受訪，但鼎爺認為自己能撐到訪問完結，訪問進行了五分半鐘，便需要中途停止訪問，鼎爺指著自己的腳說：「唔好意思啊，隻腳頂唔順。」原來鼎爺因足底筋膜炎，所以不能久站，之後他由兒子李泳豪攙扶離開，但因為還有幾個訪問未做，最後他乖乖坐下來，直到做完訪問。

李家鼎腳痛叫停訪問。（盧振輝 攝）

演盡奸角唯獨堅守底線 自爆有陰影拒演兩類戲

被問到在TVB還有甚麼想嘗試的工作，鼎爺直言：「喺TVB我冇乜嘢未做過。」他認為身為藝人「即係打工嘅」，一切交由公司安排：「你公司叫到我做我就做囉。」談及演戲，鼎爺表示每套劇都喜歡，亦演過不少奸角，更自嘲「我樣衰呀嘛」，不過他亦堅守底線，曾推演兩類戲：「放火、強姦我唔做嘅，我有陰影㗎呢樣嘢。」他強調並非顧忌形象，而是內心會感到不舒服。

李家鼎堅持放火、強姦唔會拍。（盧振輝 攝）

獲頒50年獎稱無憾 勉勵後輩唔好怕蝕底

之後頒獎禮開始，鼎爺由豪仔攙扶下上台領獎，鼎爺接過50年長期服務獎後向大家笑指：「好多謝TVB養咗我50幾年，到依家都係，仲養緊我，即係無憾啊！」他更鼓勵後輩：「唔好怕蝕底，做多咗唔好同公司斤斤計較，我哋嗰陣時收工係唔肯返屋企嘅，TVB係第一，自己屋企先係第二，就係將你做嘅嘢投入咗畀公司，你就冇人話你吞泡（偷懶）。你想有人知道就不妨賣力啲，千祈唔好下下計住，冇用㗎。」

李家鼎需要兒子李泳豪攙扶。（盧振輝 攝）

李泳豪十指緊扣讚父實至名歸 盡顯父子情深

豪仔亦在台上表示：「我覺得簡直係實至名歸，有好多值得我哋後輩學習嘅，就算作為佢個仔，我依家嘅工作態度，小說話多做事。你做到嘅嘢人哋睇到，你學到嘅嘢係用到嘅，所以到最後就係要勤力囉。」豪仔在發言時一直與鼎爺十指緊扣，父子情深，最後不忘攙扶鼎爺落台。」

李家鼎足底筋膜炎發作，上到台要即時坐低，無綫集團有限公司執行董事兼助理總經理曾勵珍（珍姐）亦扶實鼎爺（右）。（盧振輝 攝）