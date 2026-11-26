現年25歲的蘇雅琳（Ivy So），是女團COLLAR中的人氣成員，向來憑藉甜美笑容及活力形象深得粉絲喜愛，也是不少少男心目中的女神。近日，Ivy So現身商台宣傳新歌《葬花辭》時，一身打扮意外成為全場焦點。當日她以貼身露腰上衣配搭牛仔褲現身，在陽光折射下，衣物呈現透視效果，令內裏的內衣輪廓若隱若現，極具視覺衝擊力，該「黃金畫面」瞬間引起網民「關注」，在各大社交平台洗版式討論。

現年25歲的蘇雅琳（Ivy So），是女團COLLAR中的人氣成員。（IG@ivyysooo）

Ivy So（蘇雅琳）是隊中的顏值擔當，深受粉絲喜愛，也是不少少男心目中的女神。（IG@ivyysooo）

Ivy So曾被粉絲拍下「鼻血直噴」的一幕。(thread@powerful_keungto)

緊身上衣意外「透晒Bra」

從網民「i_vy_daiisuki」分享影片可見，Ivy So當日一頭長直髮披肩，架上幼框眼鏡，散發濃厚的斯文鄰家女孩氣息。她身穿一件深啡色高領五分袖緊身露腰上衣，下身配搭一條低腰洗水喇叭牛仔褲，完美勾勒出她的纖細小蠻腰及玲瓏浮凸的身材線條。

Ivy So近日以一身貼身裝到商台宣傳新歌。（IG@i_vy_daiisuki）

Ivy So見到粉絲好開心，相信網民見到這個「黃金畫面」也很開心。（IG@i_vy_daiisuki）

好近啊！（IG@i_vy_daiisuki）

影片中，Ivy So從台階上輕快地小跑下來，一邊展露招牌燦爛笑容，一邊走向鏡頭前接過粉絲遞上的神秘小禮物。由於上衣質地極為貼身且帶點輕薄，隨著她跑動及走近鏡頭，在戶外自然光線照射下，上衣意外「透晒Bra」，令內裏的內衣輪廓清晰可見。她接過禮物後低頭細看，更忍不住開懷大笑，一舉一動充滿少女感，這段短短數秒的「黃金畫面」令不少網民直呼「睇到流鼻血」。此外，從現場其他粉絲拍攝的照片亦可見，面對粉絲的瘋狂拍攝，Ivy So亦相當識做，大派心心及飛吻，更在鏡頭前擺出多個鬼馬表情，表現風騷且極度寵粉。

Ivy So收到粉絲的小禮物很開心。（IG@i_vy_daiisuki）

笑到見牙唔見眼。（IG@i_vy_daiisuki）

網民留言激讚：靚過AI

相關照片和片段瞬間在各大社交平台瘋傳，隨即引來大批網民及「蘇蝦」（Ivy So粉絲暱稱）留言洗版。不少人激讚她今次的造型既帶點斯文眼鏡娘感覺，又不失性感魅力，紛紛留言：「靚過AI」、「真係頂唔順」、「Miss咁靚得唔得架」、「船已沉」、「大個女」、「咁大對……眼」、「睇唔出」。亦有粉絲貼心提醒偶像天氣轉涼要小心著涼，足見其高企人氣。

Ivy So這日的打扮真的「犯晒規」。（threads@skl.kl.kl）

火辣程度爆燈。（threads@skl.kl.kl）