馬蹄露今日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，獲頒30年長期服務獎。她接受訪問時談及效力TVB 30年的感受，她形容：「就好似尋日嘅事，今日咁快發生咁。」更指在電視行業有時等開工的時間多：「眨下眼就30年，其實一啲都唔覺得已經30年。」

馬蹄露獲頒30年長期服務獎。(盧振輝 攝)

揭入行全因曾志偉 自認「佛系」年年返公司食盆菜

憶述當年入行經過，馬蹄露透露全因曾志偉（志偉哥）當年看到她的電台海報，覺得她「個樣好蠢」，於是找她合作搞笑節目，其後亦由志偉哥引薦加入TVB。談到最深刻的角色，她直言一定是《真情》的「May May」及《皆大歡喜》的「百合」。雖然近年沒有劇拍，但她笑言自己屬「佛系」及隨緣的人：「你有嘢畀我我就做，冇嘢我就落得清閒，我又唔會好識得去周圍搵嘢做同打交道，我都幾隨緣嘅人嚟嘅。」她笑言雖然近年未有劇開，但年年都有返公司食盆菜，見同事依然非常開心，覺得TVB是個很舒服的大家庭。

馬蹄露透露全因曾志偉（志偉哥）當年看到她的電台海報，覺得她「個樣好蠢」。(盧振輝 攝)

理解大環境難搵合適角色 忙於照顧母親不覺難過

對於多年未獲安排工作，馬蹄露認為純粹是心態問題，亦理解現時的大環境：「我哋有《中年好聲音》啦，仲有港姐啊其他好多啊，同埋佢哋都好後生嘅，我哋叫做係老一輩。我後生嘅時候大家都見到我好多劇啊，到呢個年紀我覺得係好難搵到一啲真係好適合我嘅角色。」她笑稱自己比較特別，沒甚麼特別的事也不會找她演，但自己並無所謂，有劇拍固然開心，可以過戲癮：「有冇好難過？我又冇，因為我自己平時都好多嘢做，要照顧下老媽子。」

馬蹄露理解大環境難搵合適角色。(盧振輝 攝)

暗示離巢向外闖 澄清「爭Show」僅屬字面性質

被問到未來會否繼續留在TVB，馬蹄露坦言頗難答，但暗示有意向外闖：「不過我覺得都會有一個階段一個階段，咁我覺得如果做咗30年喺一間公司，我都覺得都差不多啦，咁可能或者我想再去另外嘗試一啲第二啲嘅嘢啦。」至於近年未有工作會否「爭公司Show」，她強調只是「字面上係爭嘅啫」：「冇逼呢樣嘢，字面上係爭嘅啫，因為又冇出糧畀我，我又冇收佢人工，我哋公司係唔會逼人還show嘅，起碼冇逼到我先。」