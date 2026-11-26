TVB節目《東張西望》今日（26日）繼續追查貓咪「妮妮」進行絕育手術時，疑遭護士切錯膀胱慘死的事件。節目中，有獸醫挺身指證涉事的Polly早有前科，曾要求將絕育手術交由她操刀，更堅持親自為Chloe的愛貓動手術。

有獸醫挺身指證涉事的Polly早有前科，曾要求將絕育手術交由她操刀。(節目截圖)

夾錢120萬被當「水魚」 拍檔公開錄音即收律師信

另一邊廂，曾夾錢120萬元與Polly合資開診所的周生大爆診所帳目極度混亂，不但花費18萬多元聲稱經獵頭公司聘請醫生，惟該醫生根本未曾申請，更將10多萬元貓糧運往斜對面新診所。診所開業22個月，周生直言：「我哋連咩數都未睇過，當我水魚。」當他要求退出並拒絕簽署保密協議、公開錄音後，隨即收到長沙灣診所發出的律師信，要求交還USB。周生坦言又驚又嬲：「因為我都係想搜集佢哋無牌行醫嘅證據」，並質疑對方：「好明顯係想我收聲！」

曾夾錢120萬元與Polly合資開診所的周生大爆診所帳目極度混亂。(節目截圖)

涉事診所急割席致歉 大律師教路從「詐騙罪」追究

「妮妮」慘死後，曾與Polly合作的同行紛紛割席。有涉事診所負責人Antony接受訪問時，承認早前草率安排已離職的Polly代表公司接受雜誌訪問，並於《東張西望》播出後始知情及解僱相關員工。他鄭重向公眾致歉：「今次呢件事，我係絕對有好大嘅後悔同改善空間。我喺呢件事裏面，我係責無旁貸，一定要鄭重向妮妮主人道歉。」又怒斥事件荒謬，直指對方是「無技術嘅無牌行醫」、「謀害貓隻」。節目最後陸偉雄大律師亦指出，事主可考慮再報案，從「詐騙罪」方向追究，因屬公訴罪而不受六個月檢控期限限制，務求將涉事者繩之以法。