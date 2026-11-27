馬貫東今日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》領取20年長期服務獎。他接受訪問時，直言獎項好有份量：「我用咗20年時間喺呢間公司學習、成長進步，係一個好有份量嘅紀念。」他又提到《鐵馬戰車》的「揚名」是首個令香港觀眾認識自己的重要角色，並強調從不覺得過去的演藝路難捱。他被問及與同場的李家鼎（鼎爺）及李泳豪（豪仔）的互動，隨即澄清與鼎爺並非「冇溝通」。

馬貫東領取20年長期服務獎。(盧振輝 攝)

關係曝光後首同場 被分隔坐兩邊零交流

今日亦是自爆出馬貫東母親是鼎爺前女友後，他與鼎爺及豪仔首次同場現身。就現場所見，豪仔與鼎爺同坐，而馬貫東則被安排坐另外一面，三人在頒獎典禮中未有交流。在台上影大合照時，馬貫東亦未有被安排站在鼎爺及豪仔附近。

關係曝光後馬貫東首與李家鼎、李泳豪同場。(盧振輝 攝)

馬貫東與李家鼎、李泳豪分別向左走及向右走。(盧振輝 攝)

馬貫東與李家鼎、李泳豪被分隔坐兩邊。(盧振輝 攝)

馬貫東與李家鼎、李泳豪被分隔坐兩邊。(盧振輝 攝)

澄清透過罅仔恭喜鼎爺 與李泳豪同場冇特別感覺

他之後談到與鼎爺及豪仔同場，被問到是否零溝通，馬貫東隨即澄清：「有打招呼！」他指當時太多人圍住鼎爺：「我都係透過罅仔咁『嘿！鼎爺鼎爺，恭喜恭喜』。」至於鼎爺當下的反應，他直言對方：「冇乜特別，都係say個hi囉。」他與豪仔亦有打招呼：「都有say hi呀我哋，冇特別嘢。」直言與豪仔同場「冇乜特別感覺」。至於私底下會否再傾偈，他亦大方表示：「如果遇到會㗎。」

馬貫東澄清透過罅仔恭喜鼎爺。(盧振輝 攝)

12月新劇賣關子 寵物店生意好擬「發大嚟搞」

至於未來動向，被問12月是否有新劇拍攝，他賣關子笑說：「唔話你知住，confirm咗先！」他亦透露寵物店生意暫時不錯，正鋪排及計數，有機會「發大嚟搞」，現階段最想幫更多流浪貓狗，店內暫托位已由兩個增至八、九個。