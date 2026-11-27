李泳豪昨日（26日）陪同爸爸李家鼎（鼎爺）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，他接受傳媒訪問時透露鼎爺的腳部健康狀況，以及父子檔拍攝新節目的點滴。

李泳豪陪同爸爸李家鼎（鼎爺）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》。(盧振輝 攝)

昔做武師患足底筋膜炎 嫌西藥霸道改針灸調理

提到鼎爺腳部問題未能久站，李泳豪解釋鼎爺以前做武師，因經常跳彈床及跳硬地，導致一直有「足底筋膜炎」。他透露之前曾帶父親看西醫，但認為西藥始終太霸道，長期服用不好，現時已改為看中醫及針灸，並配合按腳和浸腳調理。問到情況有否好轉，他表示：「有，但呢幾日啲天氣就真係好差，可能濕啊，你唔好話佢，我而家呢啲位都痛。」

李泳豪解釋鼎爺以前做武師，因經常跳彈床及跳硬地，導致一直有「足底筋膜炎」。(盧振輝 攝)

父子檔拍節目學揀食材 太太拍花絮雙眼發光

談到與鼎爺合作拍攝的節目，李泳豪透露現正拍攝中，日前已完成外景部分，下星期將拍廠景，預計一月頭播出。他表示拍攝過程非常開心，不僅學到不少揀選花膠及臘味等食材的方法，更認識了許多餐廳及街市老闆。他又笑指負責幫忙拍花絮的太太比自己更興奮，見到臘味舖食材時雙眼發光。

李泳豪透露節目現正拍攝中，日前已完成外景部分，下星期將拍廠景。(盧振輝 攝)

鼎爺勁愛新抱煮飯 李泳豪自認下廚有壓力

至於平日太太在家下廚，鼎爺會否相當嚴格，李泳豪笑言完全不會：「而家係我老婆煮嘢畀阿爺食，阿爺好鍾意：『仲好啊，有人煮埋畀我』。」他指現時盡量不讓父親下廚太多，更笑稱鼎爺在煮食方面非常聽話：「佢話最好你煮畀我食！」不過他坦言，若由自己下廚給父親品嚐，始終會感到有壓力。

李泳豪自認下廚有壓力。(盧振輝 攝)

唔贊成太太頻密曝光 體諒圈外人面對鏡頭壓力大

至於被問到會否贊成太太出鏡，李泳豪坦言不太贊成，要視乎情況：「如果真係好得意嘅就OK嘅，但你話好主動就唔會。」即使自己拍YouTube，亦只會在覺得合適時才一起拍攝，更笑言「唔想拋頭露面」。他解釋太太始終不是圈中人，面對鏡頭壓力很大，有時一起拍片更會直言「我做唔到你呢行」，因此盡量不想她太多曝光，不過他強調太太本身並無容貌焦慮。