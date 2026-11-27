李家鼎（鼎爺）昨日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，獲50年長期服務獎。鼎爺在頒獎禮前接受傳媒訪問時突然叫痛，更需要停止訪問，據兒子李泳豪透露，原來鼎爺一直都有「足底筋膜炎」這個問題，他更解釋因鼎爺以前做武師，因經常跳彈床及跳硬地，導致腳部有所損傷，以致不能久站。李泳豪現時帶鼎爺看中醫及針灸，並配合按腳和浸腳調理。

李家鼎獲50年長期服務獎。(盧振輝 攝)

註冊中醫師潘健燊（Winson Poon）指出「足底筋膜炎」的成因及治療方法等。

註冊中醫師潘健燊。

拆解足底筋膜炎3大成因 寒濕入絡、著錯鞋易出事

在成因方面，潘健燊中醫師指出，第一點是肝腎虧虛（底子虛），中醫講「肝主筋、腎主骨」，年紀大肝血同腎氣唔夠，腳板底塊筋膜好似「用耐咗嘅橡筋」，變硬、冇彈性、易勞損。第二點是氣血不足（循環慢），腳板底喺身體最下面，氣血最難去到，唔夠氣血滋潤就容易退化發炎。第三點是受寒同著錯鞋（外因），赤腳踩凍地板、吹風受寒，或者著平底鞋／人字拖，令寒濕入絡、氣血塞住，一塞就會痛。

李家鼎「足底筋膜炎」。(盧振輝 攝)

長者易中招因底子虛 切忌夾硬死拉兼防跌倒

至於「足底筋膜炎」在年輕人方面，多數係做運動「用得多、拉得傷」，氣血旺，休息加拉筋、練肌肉好快好。而老人家為何會特別容易有，則是「底子虛、筋膜退化」，千祈唔好夾硬死拉，要邊止痛邊補氣血，仲要防佢哋因為腳痛就住行而跌親。

李家鼎「足底筋膜炎」痛到不能久站。(盧振輝 攝)

針灸中藥雙管齊下標本兼治 居家艾葉紅花浸腳

治療方面，潘健燊中醫師建議針灸加中藥雙管齊下（標本兼治），針灸（治標、止痛快）落針喺痛點同小腿穴位，直接鬆返緊繃嘅小腿肌同腳底筋膜，快速通經絡、消炎止痛。而中藥（治本、防翻發）則是老人家底子虛，淨係止痛好易翻發，要靠中藥補肝腎、養氣血，由內到外養軟返塊筋膜。居家輔助方面，用艾葉、紅花煲水浸腳，幫手溫通經絡、促進腳底血液循環。

李泳豪話鼎爺現時已改為看中醫及針灸，並配合按腳和浸腳調理。(盧振輝 攝)

急性期即刻休息忌死力捽 踩石春路越刺激越腫

在急性期處理方面，事發即刻休息，減少行路同企喺度，畀腳板底抖下。切忌死力捽／踩石春路，發炎時大力按壓或者走去踩石春路、踩波仔，會越刺激越腫痛。

李家鼎即刻坐低休息。(盧振輝 攝)

中醫定物理治療好？ 拆解兩大療法各有強項

最後是中醫與物理治療哪一方面會比較好？物理治療強項，擅長評估足弓同走路姿勢、配鞋墊卸力，用儀器消炎同鍛練足底肌肉。而中醫強項則是針灸快速鬆筋止痛，中藥由內在調理氣血、養軟返條筋。