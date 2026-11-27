阮嘉敏昨日（26日）出席TVB《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2026》，獲頒10年長期服務獎。她接受傳媒訪問時談及在《女神配對計劃2》中與吳旭東（東東）的互動，被指二人已在摩天輪上拖手，她即笑著澄清：「因為佢畏高，所以我就捉住佢同佢講唔使驚。」至於被對方偷拍睡相，她笑言過幾日拍節目一定會還擊：「太離譜啦，影我瞓覺！」

阮嘉敏獲頒10年長期服務獎。(盧振輝 攝)

大方認感情升溫 體諒東東忙於照顧患病母

被問到二人感情有否增長，阮嘉敏大方承認：「有嘅有嘅，其實我哋喺西安拍完短劇，我哋大家都對大家有好感㗎啦。」她指東東為了拍節目不停來回飛香港，二人見面時間變多：「確實感情好咗好多，真嘅真嘅。」雖然否認私下已拍拖，但她亦直言覺得對方「好OK」。不過，她透露東東媽媽早前病得頗嚴重，東東要兼顧拍節目及每日駕車接送媽媽進出醫院，非常辛苦，現時應先讓他安頓好媽媽。

阮嘉敏認與吳旭東感情升溫。(盧振輝 攝)

隔空慰問「Auntie」讚精神 東東媽媽睇節目驚訝個仔浪漫

談及與東東媽媽的互動，阮嘉敏表示平時與東東聯絡時，若對方在醫院，她都會透過電話向「Auntie」問好及叮囑她保重，又大讚對方康復進展不錯：「我話Auntie精神過我啊，Auntie行路快過我囉我淨係知道，我見到條片。」她更透露東東媽媽亦有收看節目，還驚訝道：「嘩，原來我個仔咁浪漫㗎咩？」

阮嘉敏表示東東媽媽都有睇《女神配對計劃2》。(盧振輝 攝)

獲東東媽媽大讚斯文 自爆對方催個仔努力追自己

問到東東媽媽對她的印象，阮嘉敏甜笑透露：「東東同返我講話：『我阿媽都覺得你好好啊，好斯文啊』，我話：『哎呀，覺得我斯文啊？』」被笑指東東媽媽可能未看過她「擘大口」的相片，她亦大笑附和「可能係」。她更自爆東東媽媽似乎相當滿意自己：「東東同我講佢媽咪叫佢加油努力啲追我咁樣囉，即係要再勤力啲，要再努力啲咁樣囉。」