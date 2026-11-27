有「美容教母」之稱的鄭明明（明明姐）向來在娛樂圈人緣極佳，每年生日均獲大批圈中好友設宴祝賀。日前文雪兒在社交平台公開多張鄭明明生日聚會的合照，只見現場星光熠熠，鄭明明契妹羅霖、謝寧、張文慈、魏秋樺等一眾「美魔女」都盛裝到賀，場面非常熱鬧！

鄭明明多年來一直推動美容教育的發展。（資料圖片）

鄭明明、羅霖。

鄭明明生日翡翠綠刺繡套裝貴氣逼人 羅霖文雪兒齊賀切蛋糕

文雪兒曬出多張合照，並寫道：「祝我最尊敬的明明姐生日快樂！願您身體健康！主恩常伴！🎂🎂🎂🥰🥰🥰」相中所見，現場以粉紅及銀色氣球佈置，後方掛有「Happy Birthday」銀色流蘇橫額，擺滿各大機構及好友送贈的祝壽花籃與鮮花。鄭明明悉心打扮，身穿一襲翡翠綠色中式刺繡上衣配黑色長褲，胸前別上精緻胸針，其後更披上深綠色奢華皮草披肩，妝容精緻、精神飽滿，盡展雍容華貴氣派。席間眾人齊齊圍在特大雙層紅白色俄羅斯娃娃造型生日蛋糕前，一齊切蛋糕合照，羅霖及文雪兒亦分別緊抱明明姐面貼面獻吻，足見感情深厚。

現場非常熱鬧！（IG@candymancandy）

齊賀鄭明明生日。（IG@candymancandy）

文雪兒。（IG@candymancandy）

羅霖。（IG@candymancandy）

魏秋樺。（IG@candymancandy）

謝寧。（IG@candymancandy）

熱鬧！（IG@candymancandy）

鄭明明1966年創辦蒙妮坦學院 早年發明紋眉技術進軍內地逾40年

出身印尼華僑世家的鄭明明，60年代來港發展，最初在美髮店打工，至1966年創立「CMM蒙妮坦學院」，80年代更發明紋眉及紋眼線等美容技術，當年鄭裕玲、關之琳、林鳳嬌及翁虹等紅星均是其座上客，而她與前亞姐冠軍羅霖亦於2014年正式上契結為契姊妹。鄭明明早於80年代已看準內地龐大市場，更北上開設美容分校，進軍內地逾40年建立龐大美容王國，加上多年來投資物業眼光獨到，外界普遍估計其身家早已過億，是圈中出名的富婆！

張文慈。（IG@candymancandy）

貴氣逼人。（IG@candymancandy）