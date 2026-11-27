2024年宣布全面復出的鍾嘉欣（Linda），近年頻頻在大灣區舉行巡迴演唱會。今年8月尾，她在台上獻唱代表作《一人晚餐》時，突然做出「Thank you sir」敬禮（Salute）及大力打拍子等奇特動作，片段在Threads瘋傳，被網民嘲笑老土兼似「何東舞」及「家燕媽媽上身」。近日鍾嘉欣接受好友陳敏之網上節目《Chi Chat》訪問，終於親自拆解舞步背後的原因，原來當時是應主辦方要求進行內地流行的「軍訓」互動，她因習慣將中文翻譯成英文理解，才即場做出敬禮動作！

鍾嘉欣接受陳敏之訪問。（YouTube@Chi Chat）

認最初反應負面被嘲老土 堅持Live Show真性情

重提演出片段在網上掀起熱議，鍾嘉欣坦承最初見到負評時確實有留意到被取笑，但已為人母多年的她很快就釋懷：「唔mind嘞，做咗媽咪咁耐，同埋覺得幾得意。幾得意吖，原先出嚟時候有少少負面嘅，好似笑我咁，咁老套，咁娘嘅。」身旁的陳敏之隨即安慰指自己同樣被取笑過，鍾嘉欣亦大方表示這正是現場演出的魅力：「但其實呢個就係live show，live show嘅真性情，我控制唔到大家對我喺台度嘅表現鍾唔鍾意，其實我只係做緊我自己之嘛。」

鍾嘉欣（Linda）早前在大灣區舉行巡迴演唱會。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣（Linda）在大灣區舉行巡迴演唱會。（IG@chungkayanlinda）

按英文直譯「軍訓」即場敬禮：我冇排到呢個

談到最令網民費解的「敬禮」動作，鍾嘉欣終於揭開真相，原來當時主辦方要求她玩內地流行的「軍訓」式互動，而習慣將中文翻譯成英文理解的她，便自然聯想到「Army（軍隊）」並做出敬禮動作：「其實喺內地好興嘅，叫做軍訓，佢哋（主辦單位）要我用《一人晚餐》做軍訓。你要知道我啲中文呢，好多時係要譯英文，主辦同我講你要軍訓《一人晚餐》，oh，army，咁軍人係咁㗎嘛。」

講到興起，鍾嘉欣更在鏡頭前不停示範右手單手致敬手勢，笑住澄清：「其實我唔係唱緊歌㗎，我係軍訓緊。佢哋以為我嘅排舞，其實我冇排到呢個，哈哈。」陳敏之即笑稱「咁喺我哋呢度澄清咗嘞」，鍾嘉欣亦笑言：「依家變到好好笑呀。」

鍾嘉欣倒數引導歌迷合唱《一人晚餐》。（Threads）

鍾嘉欣倒數引導歌迷合唱《一人晚餐》。（Threads）

鍾嘉欣「Thank you sir」上身向現場粉絲做出敬禮（Salute）手勢。（Threads）

鍾嘉欣還向粉絲做比心姿勢。（Threads）

網民稱鍾嘉欣舞姿好似家燕媽媽。（Threads）

鍾嘉欣解釋點解會做「敬禮」手勢。（YouTube@Chi Chat）

原來箹主辦商要求。（YouTube@Chi Chat）

陳敏之大爆閨密超「論盡」：撞到腳瘀晒

聽完好友的真誠解畫，陳敏之忍不住大讚鍾嘉欣私下極為可愛，更順道大爆她剛才的失魂事：「因為嘉欣就係一個勁可愛嘅人，我唔知大家點樣feel，可能大家都覺得可愛，但佢真係搞笑，頭先話『吖我唔記得換衫呀！』」陳敏之邊說邊模仿她一臉緊張、手舞足蹈的模樣，續笑指：「佢係一個會失魂，同埋會周圍撞，撞到腳瘀晒，嗰啲叫論盡。」鍾嘉欣聞言亦大方認同：「同埋真係個腦諗到啲咩就做囉。」陳敏之最後總結力撐好友：「總之好得意，心地好，總之唔使講㗎嘞。」

鍾嘉欣覺得幾有趣。（YouTube@Chi Chat）

人哋唔鍾意控制唔到。（YouTube@Chi Chat）

（YouTube@Chi Chat）

（YouTube@Chi Chat）

重溫《一人晚餐》爆紅風波 曾贈「忙」字惹打工仔反彈

回顧今年8月尾這場網絡風波，鍾嘉欣在大灣區演唱會唱《一人晚餐》前，先溫柔倒數「1、2、3」帶動全場大合唱，前奏響起卻轉為王馨平的同名作品。她在台上化身指揮官般揼地打拍子、遞咪給觀眾，興起時更突然敬禮及擺出半邊心心，加上長裙內穿了顯眼的肉色內搭褲，隨即引發網民二次創作及模仿潮。不過鍾嘉欣當時已展現高EQ，不但沒有生氣，還在IG發文配以《一人晚餐》作背景音樂，並轉發網民的模仿及彈琴片段。

事實上，鍾嘉欣自2015年嫁脊醫老公Jeremy並育有三名子女後，一度定居加拿大相夫教子，直至2024年全面復出。除了《一人晚餐》舞步外，她早前在另一場大灣區個唱中，亦曾向觀眾贈送一個「忙」字，笑言「祝大家越忙越好」，結果意外踩中打工仔雷區被批「離地」兼「難聽過粗口」，事後她連忙解畫稱有得忙是福氣，只是一番祝福，大家笑一下便算。

鍾嘉欣在另一場大灣區演唱會上向觀眾贈送一個「忙」字。（影片截圖）