視后鄧萃雯（Sheren）向來作風率直、演技備受肯定，近日她接受昔日劇集《歲月風雲》拍檔梁靖琪（Toby）主持的網上訪談節目《Tea Talk with Toby》專訪，她在節目中回顧自己從19歲出道走紅、事業巔峰期毅然赴美進修、經歷感情挫敗與金融風暴負資產，到如今年屆60歲徹底放下包袱的人生體悟，金句頻出，展現豁達通透的處世智慧。

鄧萃雯（Sheren）。（IG@tangshuiman）

鄧萃雯出席投資者高峰會。（小紅書圖片）

鄧萃雯接受昔日劇集《歲月風雲》拍檔梁靖琪（Toby）主持的網上訪談節目《Tea Talk with Toby》專訪。（IG@tangshuiman）

19歲走紅卻因童年缺愛極度不安 高峰期赴美進修「由零開始」

鄧萃雯19歲一入行便獲力捧擔任女主角，但由於自小由祖父母撫養、父母早年離異，她坦言在名利雙收的背後，內心其實極度缺乏安全感：「細路仔一定會覺得被遺棄，係咪我錯呢？係咪我嘅出生唔好，所以佢哋唔要我呢？細個你唔識，你就會咁諗囉。」這段童年經歷亦令她急於透過工作證明自身價值，因此決定在事業最高峰時暫別演藝圈，遠赴紐約讀書：「我希望我嘅人生有得選擇，我希望我可以對抗到命運，我覺得我要有選擇權，所以我去咗讀書。」

鄧萃雯因童年缺愛極度不安。（YouTube影片截圖）

覺得被遺棄。（YouTube影片截圖）

鄧萃雯到紐約後並非進修演藝，而是選讀了室內設計，期間接觸大量藝術薰陶，回港後原本只想還清片債，卻因為放下了「大明星」的包袱與得失心，把自己當成新人「從零開始」，反而演活了多部經典作品：「當你唔係太在意，又想重新開始，唔係咁計較，就會有啲新嘅元素出現，自己放得低，從零開始，做演員可能真係愈單純、愈純粹，可能就係愈好囉。」 回港後她接演《我和春天有個約會》等作品，再度攀上事業高峰。

如妃娘娘是鄧萃雯代表作之一。（劇照）

鄧萃雯主演劇集《我和春天有個約會》大受歡迎。（劇照）

走過金融風暴負資產 歷情傷低谷看清自我：想證明值得被愛

雖然事業發展順利，但感情路卻波折重重，鄧萃雯毫不諱言過去曾因內心缺愛而愛錯人：「嗰陣時我靈魂未甦醒，係會愛錯人嘅。唔識咩係真愛，咁你唔會揀啱囉。因為太缺愛，好似好餓咁，好可能只係想證明我係值得被愛，就好似餓咗好耐，餓到不得了，所以最鍾意fast food，一聞到薯條呀、炸雞呀、漢堡包呀，唔理有冇益，食得多就知無益。」 如今她已學會從內在建立安全感，不再依賴伴侶填補空虛。

鄧萃雯與江華在1996年亞視劇集《我和春天有個約會》中分別飾演家豪與小蝶，兩人在劇中有不少感情戲，但這段情卻發展到劇外。（YouTube影片截圖）

談及人生低谷，鄧萃雯重提30多歲時在金融風暴中淪為負資產、買樓養老夢碎的經歷，但亦令她感悟不要輕言放棄：「三十幾歲衰咗一鋪咁大嘅，咁我就醒，唔好喺六十歲先醒，趕唔切喇。只要仲有生命，我就可以從頭嚟過。」鄧萃雯坦言自小已靠自己，立志要做一個有用的人，努力工作，擔心會被淘汰，但面對積蓄一夕蒸發，曾習慣凡事靠自己的她學會放手與交託，並在節衣縮食期間領悟到生活的真諦：「嗰陣時我只能著啲好平嘅衫，我就可以睇到真正我自己嘅品質，其實唔係好虛浮，唔係好渴望名牌嘅人，以前買名牌、豪宅只係想證明我有價值，我係好嘢嚟㗎。」

鄧萃雯曾歷金融風暴。（YouTube影片截圖）

近年鄧萃雯積極跳出舒適圈。（IG@tangshuiman）

60歲獨遊慶生開心用「樂悠咭」 籌備18場分享會談人生觀

近年鄧萃雯積極跳出舒適圈，先後挑戰全普通話舞台劇及真人騷《乘風2025》（乘風破浪的姐姐第6季），她笑言自己手腳不協調，參賽不為爭勝，只希望享受舞台，用生命影響生命：「我比較平常心，我去嘅任務並唔係要贏。做人係需要突破一下自己先會往前進，如果太多『唔敢』、『唔好』，我就好難進一步。」

鄧萃雯在《鱷魚》中飾演「瘦馬」一角。（IG@tangshuiman）

鄧萃雯參加內地真人騷《乘風2025》。（微博@鄧萃雯）

只希望享受舞台。（微博@鄧萃雯）

踏入60歲大關，鄧萃雯選擇獨自飛往西班牙及土耳其旅行作為生日禮物，她笑言開心可以用「樂悠咭」：「唯一正嘅就係嗰個兩蚊卡。」目前鄧萃雯正全力籌備12月在香港舉行的合共18場分享會，分享自己行至60歲的人生觀，她更以一句肺腑之言總結現階段的心境：「真正嘅自由就係你可以做、可以唔做；可以要、可以唔要。人生最緊要係自己點過，而唔係人哋點睇我。」

狀態大勇！（IG@tangshuiman）

鄧萃雯在《鱷魚》中飾演「瘦馬」一角。（IG@tangshuiman）