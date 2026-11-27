羅天宇今日（27/11）現身出席哥爾夫球慈善賽，接受《香港01》訪問時大談近年沉迷打哥爾夫球的心得，更甜蜜透露曾帶同女友陳懿德（德德）遠赴富士山首次落場，並早已融入女方家中，不時陪伴「未來外夫外母」北上打波，相處相當融洽！

羅天宇今日出席哥爾夫球慈善賽。（盧振輝攝）

沉迷打Golf自認有天分

熱愛運動的羅天宇近年迷上哥爾夫球運動，更不時向擔任哥爾夫球教練的弟弟胡㻗偷師，希望提升球技並挑戰正式賽事。他笑言：「最近真係好沉迷啦，日睇夜睇，同埋好想打好，因為細佬有教啦，咁間中我都同佢落場都問下佢『哎，教我兩嘢呀』咁樣，都想打好啲嘅。同埋自己真係好想，可能第時有機會嘅話都參加比賽咁。」

羅天宇對自己的球技充滿信心。（盧振輝攝）

雖然過往僅參與過慈善賽，尚未踏足正式比賽舞台，但羅天宇對自己的球技充滿信心，笑言只要多加練習便能更上一層樓：「我覺得我有啲天分嘅。係呀，但係就爭咁啲上堂嘅經驗同埋都真係有天分嘅，但係可能真係要打多啲囉。」

帶女友陳懿德富士山「處女下海」 大讚風景靚啱打卡

除了自己沉迷揮桿，羅天宇亦成功感染女友陳懿德一同體驗高球樂趣，更為女友安排了一個極具浪漫氣氛的「首次落場」地點。

羅天宇大讚未來老爺奶奶球技精湛。（盧振輝攝）

羅天宇甜笑分享：「都有呀，佢有去，佢第一次落場就喺富士山。咁所以都好幸運呀我覺得佢，因為佢Daddy媽咪都打嘅，咁所以我哋之前去過一次，佢都好開心好鍾意，覺得好靚可以打卡，咁打波佢就pick up緊嘅。」

融入女方家中陪未來外夫外母打波 否認讓賽：佢哋好勁！

由於陳懿德的父母同樣是哥爾夫球愛好者，共同嗜好亦成為羅天宇與「未來外夫外母」拉近距離的最佳橋樑。被問及平日會否相約女方家長切磋球技，他大方承認：「有呀，我哋間唔中都會同佢哋去，譬如深圳打下，或者去下其他地方打咁。」

至於與未來外夫外母同場較量時會否刻意「讓賽」𠱁長輩開心，羅天宇隨即連聲否認，更大讚兩老球技精湛、絕非省油的燈：「吓？冇冇冇，佢哋都好勁㗎，佢哋每個禮拜都打㗎。」他謙虛表示雙方實力相若，但對方實戰經驗豐富，自己亦要加把勁：「我哋差唔多，佢哋多啲經驗多啲，所以我都落力追趕佢哋嘅步伐。」