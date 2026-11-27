無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》開播以來話題不斷，當中《東張西望》主持俞可程（Kanis）近日捲入「假單身」風波，網傳她與節目導演暗中過從甚密，引發全城熱議。事件持續發酵後，俞可程今日（27日）突然在個人社交平台限時動態投下震撼彈，正式宣布主動退出《女神配對計劃2》的拍攝工作。而無綫官方最新發布的水上樂園宣傳活動海報中，原本的七位女神亦僅餘六人，俞可程火速被「除名」！

俞可程（Kanis）。（IG@kanissyu）

俞可程聲明。（IG截圖）

水上見面會海報火速除名 僅餘六位女神現身

從無綫最新釋出的《女神配對計劃2》宣傳活動海報可見，節目組將於明日下午三時在海洋公園水上樂園舉行見面會，海報上只見郭珮文、何沛珈、阮嘉敏、陳若思、陳星妤、梁超怡六位女神的肖像，原本有份參與配對的俞可程已完全消失於宣傳之中，可見退出決定相當迅速。

女神配對計劃2》女星俞可程（Kanis）今日（27日）宣布退出節目拍攝，無綫最新公布的水上樂園宣傳海報已將她除名，僅餘六位女神。（IG/@waterworldoceanparkhk）

網民齊聲戥求愛勇士Zico不值

俞可程宣布退出並堅持否認指控後，隨即在Threads及Instagram等社交平台掀起網民激烈討論。大批網民對其「不實報道」的說法並不買帳。在節目中一直對俞可程展開猛烈追求的「求愛勇士」Zico亦成為網民同情焦點，不少人紛紛留言戥Zico唔抵：「累左Zico」、「Zico 好可憐」、「個男嘅都幾慘，得個桔」。同時亦有眼利網民慶幸另一位曾追求她的男參加者Oscar及早轉軚：「好彩Oscar 轉左軚 唔駛被消失」、「Oscar 可能一早知，所以追第個」，更有人勸喻Zico「可以溝第個啦」，事件引發全城食花生熱潮。

Zico親口披露鍾情於Kanis的真正原因。（圖片來源：TVB）

Zico罕有打開心扉，親口披露鍾情於Kanis的真正原因。（圖片來源：TVB）

Zico！（IG/@zicolovebjj）

Zico！（IG/@zicolovebjj）