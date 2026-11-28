現年46歲的謝霆鋒向來熱愛運動，除了滑雪與健身外，近年亦不時相約友人打網球保持最佳狀態。近日有網民在小紅書上載多段影片及照片，指其友人在室內網球館打球期間，竟意外野生捕獲謝霆鋒在隔壁球場揮拍激戰！該網民激動大讚近距離目睹真人「比演唱會看得還要清晰」，而謝霆鋒全素顏上陣的零濾鏡生圖曝光後，其極佳的皮膚狀態及健碩身形隨即引爆網民熱議。

近日有網民在小紅書分享友人在室內網球館野生捕獲謝霆鋒的畫面，男神全素顏上陣依然帥氣十足。（小紅書截圖）

46歲的謝霆鋒身穿寬鬆淺灰色T恤配黑色運動短褲打網球，打扮簡約低調。（小紅書截圖）

謝霆鋒在球場上打得相當投入，期間更露出燦爛笑容。（小紅書截圖）

簡約灰Tee黑短褲上陣 揮拍功架十足展現結實小腿

從網民分享的現場影片及截圖可見，當日謝霆鋒身穿寬鬆淺灰色短袖T恤配黑色運動短褲，腳踏白襪及深灰色運動鞋，造型相當簡約低調。在室內網球場上，謝霆鋒全神貫注緊盯來球，無論是準備接發球抑或大力正手抽擊，動作均相當流暢且功架十足，揮拍瞬間更隱約展現出結實的手臂及小腿肌肉線條。打到興起時，謝霆鋒更露出燦爛笑容，完全放下巨星包袱，難怪被網民封為「快樂大男孩」及「謝霆鋒顏值擔當」。

擊球瞬間，謝霆鋒目光緊盯網球，小腿及手臂肌肉線條相當結實。（小紅書截圖）

謝霆鋒揮拍擊球時動作流暢、功架十足，展現平日在健身房苦練的運動底子。（小紅書截圖）

網民大讚在球場近距離偶遇謝霆鋒「比演唱會看得還要清晰」，狀態維持得極好。（小紅書截圖）

偶遇者遠距離靜靜拍片 網民大讚尊重私人空間

該發文網民在帖文中興奮寫道：「我朋友打網球居然碰到了謝霆鋒，比演唱會看的還要清晰，沒有想到，她用業餘的時間打網球，居然碰到了謝霆鋒，我朋友在網球館偶遇了，她也很驚訝！她心裡早就按耐不住的想要一個簽名吧！她心裡肯定的心一直在跳，要我早就按耐不住的想說能合個影簽名麼？還好是冷冷靜靜的看謝霆鋒打球，做到了免不打擾的靜靜錄視頻！」帖文一出引來大批粉絲留言羨慕，不少人更讚賞該名友人非常克制及有禮貌，沒有上前打斷謝霆鋒打球，讓男神能安心享受私人運動時光。

謝霆鋒於2016年創立個人品牌「鋒味」，成功建立涵蓋節目及食品銷售的飲食王國。（微博照片）