影帝任達華（華哥）今日（27/11）精神奕奕現身哥爾夫球慈善賽，期間接受《香港01》訪問時，大談首度「升呢」擔任荷李活美劇執行製片人，將中國傳統神話人物「鍾馗」改編搬上國際劇集舞台。談及這次跨界幕後的新挑戰，華哥在訪問中難掩興奮，大談將東方文化推向西方的創作理念，並直言希望將劇組帶回香港取景。

任達華親自演鍾馗角色。（盧振輝攝）

冀以中國元素講好《鍾馗》神話

對於首度參與美劇製作並擔任製片人，華哥表示十分感恩獲得海外團隊的肯定，並期望透過《鍾馗》這個家傳戶曉的中國神話角色，讓西方以至全球觀眾更深入認識中國傳統文化與精神。

華哥笑言：「好幸運地呢，就多謝佢哋對我嘅肯定啦！都會將『鍾馗』呢個角色，用一啲中國嘅元素，去令到西方更加認識我哋鍾馗嘅一種神話又好、一種精神又好。」他更將鍾馗的精神與自己熱愛的球類運動及人生哲學相提並論：「大家都知道啦，鍾馗係一個去解決問題嘅人。就好似打波一樣啦，你有對手㗎嘛，點樣令到個對手屈服於你呢？點樣令到個對手去贏你嘅時候、你喺最困難嘅時候點樣贏返佢呢？我諗呢個係一個我自己做人精神啦，永遠都係學習、永遠都係好奇。無論畫畫又好、影相又好、打波又好，所有嘢都要抱住一個好奇嘅心，同埋你要抱住一個鍾馗去解決問題嘅態度。咁呢個神話係好得意嘅，我就希望用多啲中國元素，令到西方嘅朋友，或者全世界嘅朋友更加認識中國嘅傳統。」

任達華首任美劇製片零壓力。（盧振輝攝）

構思「人格分裂」豐富劇本內涵 首任美劇製片零壓力

被問到今次跨國合作項目的促成契機，華哥坦言細節暫時仍需保密，但透露海外合作夥伴看過他過往不少不同戲路的作品，認同他能夠駕馭多元化的角色。在劇本構思上，華哥更為鍾馗注入了獨特的多重性格設定，令整個故事更具層次。

他分享道：「唔講得咁多啦，佢哋有啲朋友亦都睇過我好多唔同嘅電影、唔同性格嘅電影，所以知道我係一個比較多元化、唔同角色都能夠做到嘅演員。我諗鍾馗係一個好分裂嘅人，一個有18個或者25個（性格）咁嘅人，喺裡邊分裂咗出嚟有幾十種唔同嘅對應方式。我諗呢個係令到佢哋會覺得，我諗咗呢個題材，令到套戲更加豐滿，令到個內涵亦都豐滿咗個劇裡邊嘅好多唔同元素。」

首次在美劇領域兼顧幕後製作，被問及會否感到緊張或壓力倍增，華哥一臉從容地表示完全不會：「又唔會、又唔會，因為我而家都諗住抱住一個鍾馗嘅態度去面對世界，係咪啊？即係所有嘢都係解決嘅啫嘛，喺困難嘅時候點樣去解決。我覺得鍾馗一個咁可愛嘅人，雖然有時分裂咗28個人、30個人，但係佢有佢嘅方式。所以呢個係畀我自己一個向前進步、學習同埋好奇嘅一種思維去面對世界。」

未肯劇透自己會否兼任主演。（盧振輝攝）

親自演鍾馗大賣關子 力薦香港演員加盟兼留港拍攝

至於觀眾最關心的選角問題，華哥會否親自披甲上陣飾演「鍾馗」一角，他則大賣關子：「我唔知道，但大家睇我啲騷都遲遲未公佈。」雖然未肯劇透自己會否兼任主演，但華哥明確表示希望透過今次機會，邀請更多香港演員加盟演出，並極力爭取讓劇組在香港進行實地拍攝。

身為攝影發燒友的華哥對香港的城市風貌讚不絕口，他強調：「會㗎、會！我希望可以起碼有一半喺香港拍。因為香港特別係一個好守規矩、好包容嘅地方，同埋香港景係特別靚嘅。香港個靚就係個深度同一個地方，我哋影相知道個景深呢好唔同嘅，所以呢個係特別、特別靚嘅一個香港，所以我好希望喺香港拍。」