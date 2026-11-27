新城廣播27年前人氣節目《我芝訂》，今年8月28日重現大氣電波，主持陳小芝、（啤梨）葉文輝和懷鈺再次重組，陳小芝碌盡人情卡，請來劉德華和張栢芝現身，力撐《我芝訂》重組，劉德華更於三個月內兩度成為節目嘉賓。今日（11月27日）是《我芝訂》最後一集，懷鈺請來壓軸好友嘉賓 — 粵菜女廚神「三姐」蕭秀香。

「三姐」蕭秀香擔任《我芝訂》15集限定節目，最後一集嘉賓。

「食神金獎」三姐爆秘密

三姐曾於 2005年參加新城財經台主辦的「食神爭霸戰」，勇奪金獎及最具創意獎，所以和新城很有淵源。三姐和小芝、懷鈺經常見面，這次就如朋友聊天般，「爆出」了不少三姐鮮為人知的秘密。

原來三姐成為女廚神前，曾經做過地產、美容和私人司機，做司機時和聘請他的女士成為好友，甚至日後反過來曾經聘請這位前僱主工作。談到駕駛樂趣，三姐傾向重型大車輛，沉迷棍波挑戰難度，曾經是越野車高手，在節目中表示：很少人知道我這方面的興趣！

「三姐」蕭秀香原來曾經做過私人司機

三姐大讚TVB節目《美食強人》，認為監製有諗頭，節目能幫助香港飲食業，但被問到曾經在節目中批評一位「什麼都批評」的網紅食家時，三姐表示：我表達正常意見，不認同對方什麼都刻意挑骨頭。這秉承她一向敢作敢為和正義的作風。

《我芝訂》有緣再見

最後，小芝、啤梨、懷鈺衷心感謝觀眾、聽眾及一眾嘉賓的支持，並笑指《我芝訂》這個節目十分傳奇，不知是否又要等27年後才能重組。這次「台慶限定15集」任務轉眼完成，有緣再見。

對於《我芝訂》15集限定節目光榮結束 ，懷鈺非常感謝兩位天皇天后級嘉賓，她說：「要多謝劉德華、張柏芝，我哋開始重啟《我芝訂》嘅時候，佢哋喺一啲非宣傳期接受我哋訪問，小芝打俾劉德華，誠邀佢喺一個非宣傳期，幫我哋去做呢個訪問，所以我哋係非常之感激佢。」