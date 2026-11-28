現年40歲的歌手兼演員謝東閔（Brian）2024年底離巢TVB後積極開拓事業版圖，除了開辦音樂學校教唱歌外，近日更北上廣州榮升酒吧老闆！謝東閔在社交平台小紅書分享多張新店「DOPA多巴胺篝火酒吧」開業盛典的現場照片，獲大批圈中好友包括關楚耀、黃德斌、金剛及麥長青（麥包）專程北上到場剪綵支持，令謝東閔感動留言：「感謝你們山長水遠都嚟支持。」

謝東閔近日北上廣州開設「DOPA多巴胺篝火酒吧」，獲金剛和關楚耀到場剪綵力撐。（小紅書@謝東閔）

醒獅助陣剪綵超排場 金剛麥長青夜場舉杯暢飲

從謝東閔上載的現場照片所見，其位於廣州的酒吧門面以復古青磚搭配搶眼霓虹燈招牌「DOPA」，開業當日更請來一黃一紅兩頭醒獅助陣，場面相當熱鬧。謝東閔以黑白簡約造型現身主禮，與專程到賀的黃德斌、麥長青及關楚耀齊齊手持紅繡球進行剪綵儀式，盡顯圈中好人緣。入夜後，身穿搶眼桃紅色短褲的金剛亦現身酒吧門外與謝東閔及關楚耀搭膊頭豎起拇指合照，其後更與麥長青在酒吧內舉杯暢飲，氣氛高漲。

開業盛典當日請來一黃一紅兩頭醒獅助陣，謝東閔與一眾嘉賓手持紅繡球進行剪綵儀式，場面熱鬧。（小紅書@謝東閔）

麥長青（左）、金剛（中）與謝東閔（右）在酒吧內搭膊頭舉杯暢飲，氣氛相當盡興。（小紅書@謝東閔）

家境富裕生意頭腦十足 演藝生意雙線發展

事實上，謝東閔向來家境不俗，父親在港經營髮型屋生意，母親則開設外傭介紹所，自小在優渥環境下長大。雖然出身富裕，但謝東閔入行以來一直相當勤力，離巢後更將生意頭腦發揮得淋漓盡致，繼音樂學校後再斥資北上進軍飲食娛樂業，演藝與生意雙線發展。

鄧凱文搵謝東閔學唱歌。(胡凱欣 攝)

謝東閔就開玩笑話暗啞底追緊啲錢。(胡凱欣 攝)

謝東閔與鄧凱文合唱《相愛很難》。(胡凱欣 攝)