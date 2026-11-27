林漪娸向來熱愛高爾夫球運動，今日（27/11）她現身出席高爾夫球慈善賽，並接受《香港01》訪問。性格爽朗的她除了大談高球樂趣與「一桿入洞」的難度外，更緊貼時事，對近日鬧得滿城風雨的「特區護照缺頁事件」發表見解。得知涉案男女已被入境處拘捕後，她亦直言護照與鈔票一樣，絕不能隨意毀壞。

慈善賽因雨三度延期終成行

林漪娸受訪時表示，是次高爾夫球慈善賽極具意義，但籌辦過程可謂一波三折。她透露賽事已舉辦至第三屆，惟過往多次因天降大雨而被迫取消，今日終於天公造美得以順利作賽。

林漪娸今日出席慈善哥爾夫球賽。（盧振輝攝）

被問及對自己球技的評價，林漪娸笑得開懷，坦言打波只求開心與健康，並不在意分數高低：「我打波呀？OK啦，我哋志在都唔係話分數嘅，志在參與運動。至於高球手夢寐以求的「一桿入洞」，她則表示自己尚未達成，並解釋道：「未喎！因為嗰個除咗技術之外呢，都要有少少運嘅，嗰啲通常係Par 3囉，即係要少少luck嘅同埋技術囉。」

緊貼熱話推理「護照缺頁」 得知女事主曾多次出境即感驚訝

近日一名27歲女子與34歲男友赴日慶生時，因特區護照缺少第15至18頁遭日本拒絕入境並遣返，女事主事後更在社交平台聲稱屬「出廠漏頁」，引發全城熱議。林漪娸受訪時坦言有留意這宗新聞，並直言事件相當奇怪，起初更猜測是否家中小朋友貪玩所致：「有呀，有留意呀，都有少少奇怪喎呵？我諗會唔會佢有小朋友，啲小朋友攞咗嚟玩，搣咗呢？」 當得知女事主並無子女，而是與男友外遊時出事，林漪娸依然認為人為疏忽的可能性較高：「我諗一定有啲私人自己唔知點樣唔小心搣過嘅我覺得，因為通常如果你攞Passport，即係政府嗰度都會Check晒呀，會唔會話少㗎嘛。」

林漪娸提醒護照與鈔票均不可亂毀壞。（盧振輝攝）

問她看畢新聞後，有否回家檢查自己的護照，她自信地表示：「唔會啦，因為呢個護照我都攞咗一段時間，都出過好多次埠喇，咁如果係唔得嘅，我諗已經係唔畀你入境囉。」 然而，當知道涉案女子的護照過往亦曾多次順利出入境時，林漪娸隨即露出驚訝神情，更即時化身「神探」展開邏輯推理：「係咩？咁即係，如果以推理嚟講呢，就應該係中間先至唔見嗰兩頁嘅，咁點解呢？我都想知喎！」

提醒護照與鈔票均不可亂毀壞

事實上，政府化驗所經鑑證後證實涉事護照曾遭人為改動並留有紙碎殘留物，入境處昨日（26日）已於藍田平田邨以涉嫌「沒有合法授權而改動旅行證件」等三項罪名拘捕該對情侶。林漪娸得悉兩人已被執法部門拘捕後，亦認同當局必須徹底調查，並語重心長地提醒大眾必須妥善保管重要證件：「係呀，我諗都係要查嘅，因為Passport呀，或者錢嗰啲呢，我哋係唔可以亂咁毀壞㗎嘛。」