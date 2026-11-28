72歲林青霞零濾鏡生圖流出獲狂讚 一身軍綠前衛打扮被指審美在線
撰文：黃欣華
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有「大美人」之稱的台灣國寶級影后林青霞現年72歲，近年淡出幕前專心寫作及享受人生，但每次公開露面依然成為全城焦點。近日有網民在小紅書以「近距離看林青霞 真的超級美」為題，上載一段在活動台下近距離拍攝林青霞的零濾鏡影片，大美人極佳的真實狀態及型格前衛穿搭隨即掀起網民熱議！
軍綠斜拉鍊外套配潮流厚底鞋 型格打扮減齡廿歲
從該名網民分享的現場畫面可見，林青霞當日現身酒店宴會廳舞台演講，造型一改以往的華麗晚裝風格，改走型格休閒路線。她頭戴深灰色鴨舌帽，身穿軍綠色不規則斜拉鍊短身外套，下身配搭深橄欖綠側拉鍊長裙及同色系厚底波鞋，手腕上更戴上誇張銀色手鐲點綴，整體穿搭前衛又減齡，充滿潮流氣息。
零濾鏡鏡頭下皮膚緊緻 雙手握咪笑容慈祥優雅
在毫無美顏濾鏡及修圖的近距離鏡頭下，72歲的林青霞面色紅潤、皮膚依然緊緻有光澤，側面輪廓極為立體。她在演講台上雙手緊握咪高峰發言，全程面帶優雅慈祥的笑容，舉手投足依然散發巨星風采，令身旁身穿紅色晚裝的女主持亦看得出神。影片曝光後，大批網民紛紛留言激讚「不愧是永遠的東方不敗」、「這狀態說她五十歲我都信」、「優雅地老去最好的示範，氣質完全沒得輸」。