有「大美人」之稱的台灣國寶級影后林青霞現年72歲，近年淡出幕前專心寫作及享受人生，但每次公開露面依然成為全城焦點。近日有網民在小紅書以「近距離看林青霞 真的超級美」為題，上載一段在活動台下近距離拍攝林青霞的零濾鏡影片，大美人極佳的真實狀態及型格前衛穿搭隨即掀起網民熱議！

現年72歲的「大美人」林青霞近日出席活動，被網民在台下近距離拍下零濾鏡生圖，真實狀態極佳。（小紅書截圖）

林青霞當日頭戴深灰色鴨舌帽及身穿軍綠色斜拉鍊外套，造型前衛型格，完全不輸年輕人。（小紅書截圖）

軍綠斜拉鍊外套配潮流厚底鞋 型格打扮減齡廿歲

從該名網民分享的現場畫面可見，林青霞當日現身酒店宴會廳舞台演講，造型一改以往的華麗晚裝風格，改走型格休閒路線。她頭戴深灰色鴨舌帽，身穿軍綠色不規則斜拉鍊短身外套，下身配搭深橄欖綠側拉鍊長裙及同色系厚底波鞋，手腕上更戴上誇張銀色手鐲點綴，整體穿搭前衛又減齡，充滿潮流氣息。

網民在小紅書上載影片並大讚「近距離看林青霞 真的超級美」，引來大批粉絲留言附和。（小紅書截圖）

零濾鏡鏡頭下皮膚緊緻 雙手握咪笑容慈祥優雅

在毫無美顏濾鏡及修圖的近距離鏡頭下，72歲的林青霞面色紅潤、皮膚依然緊緻有光澤，側面輪廓極為立體。她在演講台上雙手緊握咪高峰發言，全程面帶優雅慈祥的笑容，舉手投足依然散發巨星風采，令身旁身穿紅色晚裝的女主持亦看得出神。影片曝光後，大批網民紛紛留言激讚「不愧是永遠的東方不敗」、「這狀態說她五十歲我都信」、「優雅地老去最好的示範，氣質完全沒得輸」。

林青霞（微博@林青霞）

林青霞（微博@林青霞）