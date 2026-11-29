已故富商霍英東二房太太馮堅妮去年離世後，家族日前為她舉辦「馮堅妮 美麗的人生（A Beautiful Life Celebration）」紀念展，展出多幅國畫遺作以茲緬懷。二房幼子霍文遜的千金霍詠盈（Caroline），與老公、前港姐吳婉芳長子胡智略（Caspar）一起現身展覽，兩公婆更親自上台分別以小提琴及木結他合奏表演，以音樂向嫲嫲致敬，盡顯夫妻默契！

霍啟剛的祖父是已故全國政協副主席霍英東，位居副國級，躋身國家領導人級別，曾是本港最具影響力的紅色資本家。（圖片來源／路透社）

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）

郎才女貌成為一時佳話。（IG@carolinefwy）

霍英東二房太太馮堅妮紀念展 霍詠盈孖老公胡智略出席

霍詠盈在社交平台分享合照，可見紀念展現場佈置典雅，牆上印有「A BEAUTIFUL LIFE CELEBRATION 馮堅妮 美麗的人生」字樣，下方懸掛了多幅馮堅妮生前創作的中式水墨花鳥畫作，據知馮堅妮生前作風極度低調，晚年寄情於中國傳統水墨丹青，擅長繪畫牡丹、翠竹與葡萄等花鳥景物，筆觸細膩優雅、自成一格。霍詠盈當日悉心打扮，身穿復古碎花長裙配襯卡其色針織外套及粉色水鑽高跟鞋，一頭烏黑長直髮披肩，氣質溫婉；身旁的老公胡智略則身穿黑色三件頭西裝配白恤衫，腳踏搶眼蛇紋皮鞋，型格十足。兩公婆在展畫前親密留影，胡智略輕攬太太纖腰，霍詠盈則甜笑靠向老公膊頭，郎才女貌十分登對。

霍詠盈孖胡智略出席嫲嫲馮堅妮紀念展。（IG截圖）

據知馮堅妮生前作風極度低調，晚年寄情於中國傳統水墨丹青，擅長繪畫牡丹、翠竹與葡萄等花鳥景物，筆觸細膩優雅、自成一格。（IG截圖）

門當戶對。（IG@carolinefwy）

郎才女貌。（IG@carolinefwy）

霍詠盈胡智略夫妻檔同台合奏默契十足 憑歌寄意向嫲嫲致敬

除了現身支持紀念展之外，本身極具音樂天賦的霍詠盈與胡智略更親自上台合奏，霍詠盈站在舞台中央全情投入拉奏小提琴，而胡智略則手持木結他專注彈奏伴奏，夫妻合奏默契十足。事實上，霍詠盈自3歲起便學習小提琴，12歲已公開登台演奏，而胡智略同樣精通多種樂器，兩人2021年舉行婚禮時亦曾在晚宴上同台合奏。適逢本月兩人才剛慶祝結婚5周年，今次夫妻檔在嫲嫲的紀念展上再度合體演奏，別具意義！

夫妻檔同台合奏。（IG截圖）

霍詠盈自3歲起便學習小提琴，12歲已公開登台演奏。（IG@carolinefwy）

出色！（IG@carolinefwy）

拉小提琴。（IG@carolinefwy）

Sweet！（IG@carolinefwy）